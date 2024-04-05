İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze\'ye yardım götürecek gemileri açıkladı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Uluslararası Özgürlük Filosu'nun bu ayın ortasında Gazze'ye doğru yola çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Gemilerden birinin adı 'Anadolu', diğer geminin adı ise 'Vicdan' olacak. Anadolu gemisi Anadolu'nun yardımlarını ulaştıracak, Vicdan gemisi dünya genelindeki vicdan sahibi aktivistleri ve medya mensuplarını taşıyacak." dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul'daki basın mensuplarına yönelik Fatih'te bir restoranda iftar programı düzenledi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve şehirdeki İsrail işgalinin sona ermesi amacıyla gemilerin yola çıkacağını dile getirerek şunları ifade etti:

"Özgürlük Filosu için şu ana kadar 3 geminin satın alımını tamamladık. Bu gemiler Gazze'ye gideceği için gemileri ayarlamak oldukça zor oldu. Hatta Mavi Marmara'dan sonra Akdeniz'deki gemi yolları değiştirilmiş ve farklı kurallar getirilmiş. Gemilerden birinin adı Anadolu, diğer geminin adı ise Vicdan olacak. Anadolu gemisi Anadolu'nun yardımlarını ulaştıracak, Vicdan gemisi dünya genelindeki vicdan sahibi aktivistleri ve medya mensuplarını taşıyacak. Özgürlük Filosu nisan ayı ortasında, muhtemelen ayın 15'inde Gazze'ye doğru harekete geçecek."

Gazze'de yaşanan soykırıma hiç kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, basın mensuplarını da gemilerle Gazze'ye götürmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafamızı kuma sokarak bu işten kurtulamayız. Gazze'yi ve dünyayı bu zulümden ve savaşlardan kurtarmamız gerekiyor. Akdeniz'in ortasında ateşkes çağrısında bulunacağız, dünya halklarını meydanlara çağıracağız. Aynı şekilde Mısır kapılarını zorlayacağız, Gazze limanı için yetkilileri zorlayacağız. Bu soykırımı ve vahşeti durdurmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gemilerimize farklı dinlerden ve inançlardan kişilerin katılımını sağlayacağız. Ama özellikle basın mensuplarının filoya katılarak bu özgürlük mücadelesini tüm dünyaya duyurmasını istiyoruz."