İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı

İHH, İsrail\'in saldırıları altındaki Filistin\'e destek için oturma eylemi başlattı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı. İHH üyeleri Türkçe ve İngilizce pankartlar açarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren gruba, yabancı aktivistler de destek verdi. İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirterek Türkiye'yi ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, Uluslararası Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye insani yardım malzemesi götüreceğini ve İsrail'in zulmüne karşı durmak için yola çıkacağını duyurdu.

24.04.2024 17:28
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sultanahmet Meydanı'nda İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı.

Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, Türkçe ve İngilizce pankartlar açtı. Taşıdıkları dövizlerle, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren gruba, yabancı aktivistler de destek verdi.

İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın 34 bin 183 Filistinlinin öldürüldüğünü, 77 bin 143 kişinin de yaralandığını söyledi.

Filistinlilerin topraklarının gasbedildiğini belirten Kesmen, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de uyguladığı soykırımla Filistinlileri vatanlarını terk etmeye zorluyor. Bugün burada İsrail'in zulmüne karşı çıkıyoruz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Kesmen, 12 ülkeden sivil toplum kuruluşunun organize ettiği ve 100'e yakın ülkeden aktivistin katılacağı Uluslararası Özgürlük Filosu'nun birkaç gün içinde yola çıkacağını belirterek şunları kaydetti:

"Filo ile Gazze'ye binlerce tonluk insani yardım malzemesi götüreceğiz inşallah. Aralarında gazetecilerin, sanatçıların, siyasetçilerin, doktorların ve aktivistlerin yer aldığı 1000'i aşkın katılımcı ile Gazze'de yaşanan işgalci İsrail zulmüne karşı durmak ve ablukayı kırmak için yola çıkacağız. Tüm insanlığa bu filonun amacına ulaşması için destek verme çağrısında bulunuyoruz."

Basın açıklamasının ardından gruptakiler oturma eylemine başladı. Oturma eyleminin her gün aynı noktada 15.00-22.00 saatleri arasında yapılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek için oturma eylemi başlattı - Son Dakika

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