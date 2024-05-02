İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda\'da İsrail\'in saldırıları sonucu Gazze\'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı.

02.05.2024 13:12
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İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı.

Birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdüren dernek, Afrika ülkelerinde hayırseverlerin katkılarıyla su kuyuları açtırmaya devam ediyor.

Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, gazetecilere, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 114 olduğunu söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfının 22 yılda 42 ülkede yaklaşık 13 bin 706 su kuyusu açtırdığını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Dünya nüfusunun 10'da biri yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. İHH bu sorunun önüne geçebilmek için yaptığı çalışma ile her bölgenin şartlarına göre hayata geçirdiği su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu. Kütahya İHH olarak en son Uganda'da, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin anısına su kuyumuzu hizmete açtık. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."

Başyiğit, su kuyusu açtırmak isteyen bağışçıların dernek binasına ya da Cumhuriyet Caddesi'ndeki İHH standına başvurabileceklerini veya banka hesap numaralarına bağışlarını yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kütahya, İsrail, Gazze, İHH, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Uganda'da İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de şehit olanlar anısına su kuyusu açtırdı - Son Dakika
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