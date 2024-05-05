İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Son Buldu - Son Dakika
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İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Son Buldu

İHH\'nın Filistin\'e Destek Oturma Eylemi Son Buldu

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 12'nci gününde sona erdi. Eylemde İHH üyeleri, pankartlar taşıyarak ve çocukların fotoğraflarıyla dikkat çekti. İHH yetkilileri, eylemin amacının Gazze'deki dramı ve zulmü göstermek olduğunu belirtti ve bundan sonra da eylemlerin devam edeceğini söyledi.

05.05.2024 18:59
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Sultanahmet Meydanı'nda, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla başlattığı oturma eylemi 12'nci gününde son buldu.

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Çocuklar oynarken susulur, ölürken değil", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Filistinli çocuklar da özgür bir yaşamı hak ediyor", " Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Hemen şimdi ateşkes" ve "Gazze'de soykırım var" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice pankartlar taşıdı.

Alana İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ile kırmızıya boyanmış çocuk kıyafetleri konuldu. Yerli ve bazı yabancı turistler de eylemcilere destek verdi.

İHH İstanbul Teşkilatlanma Birimi Sorumlusu Mehmet Kara, eylemin son gününde olduklarını belirterek "12 gündür yağmur, çamur, rüzgar, güneş demeden, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve onlara destek vermek için buraya geldik. 15.00-22.00 saatleri arasında her gün burada oturma eylemimizi gerçekleştirdik." dedi.

Bu eylemle Gazze'deki dramı ve zulmü hem vatandaşlara hem turistlere göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Kara, "Hem Türkiye'ye hem de uluslararası kamuoyuna, Filistin'in ve Gazzelilerin yanında olduğumuzu belirtmek için burada toplandık. Bundan sonra da eylemlerimiz devam edecek." diye konuştu.

"Mücadele vermeye devam edeceğiz"

İHH Beykoz Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Selma Sadıkoğlu, bundan sonra da eylemlerin devam edeceğini vurgulayarak "200 günden fazla oldu ama soykırımda için hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Onlar yapmaya devam ettikçe biz de mücadele vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Meydanlardan destek vereceklerini aktaran Sadıkoğlu, "Bugün Filistin konusunun çok iyi seviyelere geldiğini görüyoruz. Dünya çapında bütün üniversitelere yayılmış durumda. Bizler meydanlarda oldukça daha çok farkındalık olacak, daha iyi seviyeye geleceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Gazze'de hala soykırım devam ediyor"

İHH Eminönü Temsilciliği Gönüllüsü Kasım Oktay Beyhan da Gazze'deki soykırım son bulana kadar meydanlarda olacaklarını bildirerek "Oturma eylemindeki amacımız İstanbul'da, dünyanın öbür ucundan gelen turistlere soykırımı anlatmak. Vazgeçmeyeceğiz ve eylemlerimiz devam edecek." dedi. İnsanlığı küresel intifadaya çağırdıklarını söyleyen Beyhan, herkesi eylemlere ve yürüyüşlere davet etti.

Konuşmaların ardından oturma eylemi sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'nın Filistin'e Destek Oturma Eylemi Son Buldu - Son Dakika

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