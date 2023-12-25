 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İHH, Suriye'deki 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

İHH, Suriye'deki 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kış kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Azez ve Cerablus bölgelerindeki iç savaş mağduru 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı. İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, kış yardım çalışmalarının devam ettiğini ve diğer ihtiyaç malzemelerinin de dağıtıldığını belirtti.

İHH, Suriye\'deki 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı
25.12.2023 - 15:09,
Abone Ol

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış kampanyası kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Azez ve Cerablus bölgelerindeki iç savaş mağduru 2 bin 567 aileye 770 ton kömür dağıttı.

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yakup Işık, yaptığı açıklamada, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlatılan kış kampanyası kapsamında Suriye'deki iç savaş mağduru ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib, Azez ve Cerablus bölgelerindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine aralık ayı kış yardım programı çerçevesinde 770 ton kömür dağıtımı yapıldığını belirten Işık, "Bu dağıtımımızdan 2 bin 567 aile istifade etti." dedi.

Kış yardım çalışmalarının devam edeceğini anlatan Işık, "Battaniye, sünger yatak, soba, mont ve çizme gibi kış mevsiminde özellikle kamplarda yaşayan insanların ihtiyaç duyduğu malzemelerin dağıtımını da sürdürüyoruz. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suriye, İdlib, İHH, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, Suriye'deki 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı - Son Dakika


15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Son Dakika
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: İHH, Suriye'deki 2.567 aileye 770 ton kömür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement