İİT'den Gazze İçin Yeniden İnşa Planı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin Mısır'ın hazırladığı Arap planı kabul edilerek, uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana destek vermeleri çağrısı yapıldı.

İİT'nin, Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde, örgüte üye ülkelerin yetkilileri ve dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlediği, İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü saldırıları ile Filistin topraklarının ilhakı ve halkının topraklarından zorla göç ettirilme planlarının ele alındığı toplantı sona erdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda 4 Mart'ta Kahire'de yapılan Arap Birliği Zirvesi ve Mısır'ın hazırladığı Gazze'nin yeniden inşa planının sonuçlarının benimsenmesi kararı alındı.

Uluslararası toplum ile bölgesel ve uluslararası finans kuruluşlarına plana gerekli desteği hızla sağlamaları çağrısı yapılan kararda ayrıca, Filistin halkının devlet kurma yönündeki meşru özlemlerini gerçekleştirmek için kalıcı ve adil bir çözüme doğru siyasi bir yol açmanın önemi vurgulandı.