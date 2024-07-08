İİT, İsrail'in Gazze'deki okulu hedef almasını kınadı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okulu hedef almasını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 6 Temmuz'da Nusayrat'ta UNRWA'ya ait okulu hedef almasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail'in, Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım suçunun devamı olan UNRWA'ya bağlı okulu hedef almasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası yasaların, uluslararası insancıl hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının açık bir ihlalini oluşturmaktadır."

İsrail'in Gazze'de işlediği bu ve diğer suçlarının soruşturulması ve faillerin yargılanması için bağımsız uluslararası soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumu, İsrail'in sivilleri, yerinden edilen insanları, hastaneleri, okulları, binaları ve ibadethaneleri hedef alan bu acımasız saldırılarına son vermesi için sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsani ve tıbbi yardımların Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasının gerekliliği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil olmak üzere ilgili uluslararası kurumlara, adaletin sağlanması ve işgalci güç İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği ihlal ve suçların sorumlularının hesap vermesi için gerekli tedbirlerin alınmasını hızlandırma çağrısında bulunuyoruz."

İsrail ordusunun 6 Temmuz'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı "El-Cauni" okuluna düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk ve kadın en az 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, 50 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.