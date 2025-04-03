İİT ve Arap Parlamentosu'ndan Ben-Gvir'e Kınama - Son Dakika
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İİT ve Arap Parlamentosu'ndan Ben-Gvir'e Kınama

İsrail'in Ben-Gvir'i Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, İİT ve Arap Parlamentosu tarafından kınandı.

03.04.2025 04:16
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Parlamentosu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin koruması altında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in beraberindeki yüzlerce aşırı sağcı İsrailli ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi kınandı.

Bunun, tüm dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik provokasyon ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararlarının açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail'in saldırı, yerleşim yeri inşası, ilhak ve yerinden etme politikalarına devam etmesinin tehlikesinin yanı sıra başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesine yönelik planlar ve Batı Şeria'ya sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerinin tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, işgalci güç İsrail'in, işgal altındaki Kudüs ve kutsal mekanları da dahil olmak üzere Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığı ve Mescid-i Aksa'nın avlusuyla birlikte tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu vurgulandı.

Arap Parlamentosu Başkanı Muhammed el-Yemahi ise yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Yemahi, bunu, tüm dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularına karşı kışkırtıcı ve tahrik edici davranış ve uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını hafife alma olarak nitelendirdi.

Parlamento Başkanı Yemahi, Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez ve geçersiz olduğunu, uluslararası hukukun ve ilgili BM kararlarının açık bir ihlalini oluşturduğunu, bölgede artan tırmanışa, gerginliğe ve istikrarsızlığa katkıda bulunduğunu ifade etti.

Mısır'daki El-Ezher Aşırılıkla Mücadele Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada da Ben-Gvir'in, yaptığı baskınlarla statükoyu değiştirmeye, sistematik planlamalarla Mescid-i Aksa'ya ve hatta tüm Kudüs'e Siyonist hakimiyeti dayatmaya ve burayı tamamen Yahudileştirmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, bu baskınların Müslümanların duygularının açıkça tahrik edilmesi ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, dün sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İİT ve Arap Parlamentosu'ndan Ben-Gvir'e Kınama - Son Dakika

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