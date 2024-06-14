IKBY Başbakanı Barzani, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü - Son Dakika
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IKBY Başbakanı Barzani, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle Erbil'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, IKBY ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Barzani, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti. Bakıri ise ülkesinin IKBY ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini vurguladı.

14.06.2024 15:13
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'yle Erbil'de bir araya gelerek ikili ilişkileri ele aldı.

IKBY Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IKBY ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Açıklamada, Barzani'nin İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla başsağlığı dileğini yinelediği kaydedildi.

Barzani'nin İran'la ilişkilerin geliştirilmesinin ve bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, Bakıri'nin de ülkesinin IKBY ile ilişkilerini her alanda güçlendirme arzusunu yinelediği aktarıldı.

İkilinin görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ve görüşmelerin ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

Bakıri, Irak'taki temasları kapsamında Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IKBY Başbakanı Barzani, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü - Son Dakika

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