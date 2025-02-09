IKBY: PKK\'nın güvenliği bozma girişimleri

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın IKBY'nin güvenliğini bozmak istediğini belirtti.

IKBY İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye sınırında birkaç gündür bazı memurların gösteri yaptığı belirtilerek, memurların meşru taleplerinin hükümetin öncelikli planı olduğu ve çözümü için Bağdat ile aralıksız görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.

Yapılan temaslarda maaş konusunda önemli ilerlemeler sağlandığı aktarılan açıklamada, Bağdat ile bu konunun kalıcı çözümü için temasların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yabancı şahıslar, Irak'taki gruplar ve dış yapılar memurların taleplerini suistimal ederek şüpheli amaçları için kullanmak istiyor. Birilerinin uzantısı olan taraflar, yasa dışı gruplar ve PKK bu durumdan istifade ediyor. Bu çevreler Kürdistan Bölgesinin diğer bölgelerinin de asayişini bozmak istiyor. Bunlar memurların haklı taleplerini de kendi arzularına alet ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, gösteri hakkına saygılı olmakla birlikte IKBY'nin asayişini bozacak yasa dışı hiçbir girişime izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

Süleymaniye'de geciken memur maaşları nedeniyle bir süredir gösteriler düzenleyen protestocular, bugün Erbil'de de gösteri düzenleme girişiminde bulunmuştu.