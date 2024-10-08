İki Gencin Ölümü: Saldırganın Dijital İzleri İnceleniyor - Son Dakika
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İki Gencin Ölümü: Saldırganın Dijital İzleri İnceleniyor

Fatih'te 2 genç kızı öldüren Semih Çelik'in dijital materyalleri polis tarafından inceleniyor.

08.10.2024 15:47
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 genç kızı öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak yaşamına son veren saldırganın dijital materyallerini inceliyor.

Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil (19) ile İkbal Uzuner'i (19) öldürüp Edirnekapı'da surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in dijital materyalleri polis ekiplerince toplandı.

Hayatını kaybeden genç kızların telefonları ve saldırganın evindeki bilgisayarın emniyet görevlilerince inceleneceği öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan, Fatih'te olayın gerçekleştiği surlarda boya spreyiyle oluşturulmuş yazının daha önceden yazıldığı belirlendi.

Bazı sosyal medya platformlarında olay anında surlarda 2 kişi olduğuna yönelik paylaşımlara konu olan diğer kişinin ise olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

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