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İki kardeşin matematik başarısı Avrupa Olimpiyatlarında madalya kazandırdı

ANKARA - İrem Gülce Yazgan ve Umut Kağan Yazgan kardeşlerin matematikteki başarı, Türkiye'ye Avrupa Matematik Olimpiyatlarında madalyalar getirdi.

Ankara'ya yaşayan İrem Gülce Yazgan ve Umut Kağan Yazgan (14), Avrupa Matematik Olimpiyatlarında büyük başarı gösterdi. Ankara Fen Lisesi son sınıf öğrencisi İrem Gülce Yazgan, Avrupa Matematik Olimpiyatlarında iki kez üst üste altın madalya kazandı. Kardeşi Umut Kağan Yazgan ise 27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. İki kardeş şimdide sıkı şekilde bir sonraki dünya olimpiyatlarına hazırlanıyor.

"6 kişi olarak Türkiye'yi temsil ettik, o yarışmada gümüş madalya aldım"

İlk ve orta öğretimini Düzce'de tamamlayan İrem Gülce Yazgan, Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav kapsamında sadece Türkçe'den bir yanlış yaparak 2020 yılında Ankara Fen Lisesini kazandı. Matematiği sevdiğini söyleyen İrem Gülce Yazgan, ortaokulda matematik öğretmeninin tavsiyesi üzerine olimpiyatlara girmeye karar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müdürümüz de bu konuda tavsiyede bulundu. Ben de girmeye karar verdim. Onlar da çalıştırdılar. Türkiye'deki olimpiyatlarda birinci aşama olan çoktan seçmeli bir sınav yapılıyor. Düzce Bilsem'deki matematik hocam çalıştırdı ve birinci aşamayı geçtim. Sonra ikinci aşama sınavı yapıyorlar, madalya alan öğrencileri belirlemek için. Ben ikinci aşama sınavında altın madalya almıştım. Ardından Türkiye'nin uluslararası yarışmalara gidecek takım için seçme sınavları oluyor. Takıma girdikten sonra Genç Balkan Matematik Olimpiyatı yapıldı. 6 kişi olarak Türkiye'yi temsil ettik, o yarışmada gümüş madalya aldım.

"Yarışmada altın madalya alan en genç öğrenci benim"

"Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı, kızların olimpiyatta yolunu açmak için yapılan bir yarışma" diye konuşan Yazgan, "Türkiye'de bu yarışmaya 2012'den beri 4 kişilik takımla katılıyor. Bu yarışmaya ilk kez 2022 yılında katıldım. Kamptaki hocalarımızın desteği ve çalışma sistemiyle hazırlandım. Yarışma için Macaristan'a gittik. Bu yarışmada iki günden oluşuyor. İki gün açık uçlu, ispata dayalı sorular var. Her gün üç soru için 4 buçuk saat süre veriliyor. Sınavdan çıktık, sonra çözümlerimizi tartıştık. Hocalarımızda çözümlerimizi bir komiteye karşı savunuyor ve ona göre puan istiyor. Bu sınavda ben altın madalya almıştım ve ülke sınırlanmasında Türkiye olarak ikinci olmuştuk. Bu yarışmada altın madalya alan en genç öğrenci benim. Biz iyi bir takımdık, bunun için mutluyduk. Türkiye'nin başarısına katkı sağladığımız için de mutlu hissettik" dedi.

Slovenya'da 2023 yılında gerçekleştirilen Avrupa Matematik Oyunlarında da Türkiye olarak ikinci olduklarını söyleyen İrem Gülce Yazgan, bu yarışmada da altın madalya kazandığını belirtti.

Öte yandan, Türkiye'ye altın madalya kazandıran İrem'in tarihi başarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla tebrik etmişti.

"MIT'den tam burslu kabul aldım"

Yurt dışından eğitim almak için Oxford Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne başvurduğunu ifade eden Yazgan, "MIT'den tam burslu kabul aldım. Oxford Üniversitesinden de kabul aldım. Şu an MIT'de çift anadal yaparak matematik ve bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum. Bundan sonra da yapay zeka üzerinde çalışmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kardeşi Umut Kağan Yazgan ise ilköğretimini Düzce'de tamamladıktan sonra ablası İrem'in Ankara Fen Lisesini kazanmasının ardından Ankara'ya gelerek özel bir okulda eğitimine devam ediyor. Ablasının başarılarının izinden giden Umut Kağan Yazgan, 27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı.

"Gümüş madalya aldım"

27. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarına hazırlık süreci hakkında konuşan Yazgan, şöyle konuştu:

"2022 yılı mayıs ayında ilk aşama sınavı yapıldığında onu geçtikten sonra da ikinci aşama sınavı yapıldı. Orada Türkiye'deki ilk altın madalyamı aldım. Devamında ocak-şubat ayında kış kampı yapıldı. Oradan da takım seçme sınavına alındık. Haziran ayında Türkiye'yi temsilen Arnavutluk'ta yarıştık. İlk uluslararası yarışmamdı. Orada gümüş madalya aldım."

"28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak istiyorum"

28. Genç Balkan Matematik Olimpiyatlarına soru çözerek hazırlandığını belirten Yazgan, "Zorlandığım soru olduğunda ablamdan destek alıyorum. Ben altın madalya kazanmak istiyorum. Hatta olursa tam puan almak istiyorum. Türkiye'ye altın madalya ve birincilik kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kardeşler, müzikle ilgileniyor

İki kardeş, 10 yıldır piyano ve 7 yıldır gitar çalıyor. Ayrıca keman çalmaya da başladıklarını söyleyen kardeşler, müzikle ilgileniyor. Kardeşler, boş zamanlarında da puzzle yapıyor.