İki savaş gemisi yarın teslim ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki savaş gemisi yarın teslim ediliyor

19.06.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASFAT'ın inşa ettiği Contraamiral Roman korveti Romanya'ya, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri'ne yarın teslim edilecek. Teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Dan katılacak.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından inşa edilen Contraamiral Roman korveti Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yarın teslim edilecek.

ASFAT'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisinin ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın katılımıyla yapılacak.

Söz konusu teslimatlar sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlanması ve Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınması planlanıyor.

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılacak Contraamiral Roman korvetinin, keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği ve muharip görevlerde kullanılabilecek modern sistemleriyle Romanya Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz başta olmak üzere bölgesel deniz güvenliği faaliyetlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

ASFAT, Romanya'ya gerçekleştirdiği savaş gemisi ihracatıyla Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç etme kabiliyetini ortaya koydu. Bu yolla dost ve müttefik ülkelerle güvene dayalı, sürdürülebilir ve yüksek teknoloji odaklı işbirliği modelinin güçlendirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek TCG Koçhisar (P-1221) ise Hisar sınıfı açık deniz karakol gemileri kapsamında inşa edildi.

TCG Koçhisar, deniz yetki alanlarının korunması, keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz güvenliği harekatı, karakol görevleri ve insani yardım faaliyetleri gibi geniş görev yelpazesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin etkinliğine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Türk Deniz Kuvvetleri, Recep Tayyip Erdoğan, Denizcilik, Güvenlik, İstanbul, Romanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki savaş gemisi yarın teslim ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:17
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:27:32. #7.12#
SON DAKİKA: İki savaş gemisi yarın teslim ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.