İki Türk Öğrenci Dünya Şampiyonu Oldu

İstanbul'da yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz (10) ve 6'ncı sınıf öğrencisi Atlas Haser (12), İspanya'nın Barselona şehrinde 9- 15 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 'Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda matematik alanında dünya birincisi oldu. Her iki öğrenci bilim dalında da madalya kazandı. Sidar Cem Kılagöz, "Matematik evrenin dili, her şeyi kolayca anlayabilirsin" dedi. Atlas Haser ise "Önemli olan güzel başlayıp iyi ilerlemek ve çalışarak da bunu sürdürmek" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 5. Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Türkiye'den katılan 6'ncı sınıf öğrencisi Atlas Haser ve 4'nücü sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz, matematik alanında kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi oldu. 10 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz kendi kategorisinde matematikte birinci olurken, bilim alanında altın madalya kazandı. 12 yaşındaki Atlas Haser ise, kendi kategorisinde matematik alanında birinci olurken, bilim alanında da gümüş madalya kazandı. Elde ettikleri başarı ile ailelerinin gurur kaynağı olan Sidar ve Atlas, olimpiyatlardaki başarılarını anlattı.

'EN BÜYÜK VE SON HEDEFİM NOBEL ÖDÜLÜ KAZANMAK'

STEM Olimpiyatları'nda 4. Sınıf kategorisinde matematikte dünya birincisi olan Sidar Cem Kılagöz, "Ben ve Atlas sadece matematik ve bilimden girdik. Ana dalımız zaten matematik. Büyük finalde matematikte dünya birincisi oldum. Fene de girdim. Büyük finalde fende altın madalya kazandım. Online finalde ise sadece matematiğe girdim. Dünya ikincisi olarak altın madalya kazandım" dedi.

Sidar Kılagöz, "Küçük yaştan beri bilmem gerekenden daha çok sayıyı biliyordum. Ondan sonra bunları çok erkenden çarpma, bölme gibi dört işleme başladım. Sınavlarda başarılı olunca annem ve hocalarım daha çok sınav araştırmaya başladılar ve böylece beni daha çok başarıya sürüklemek istediler. Ben de bundan keyif alıyorum. Matematiği seviyorum. Hedefim TÜBİTAK'ta altın madalya kazanıp, milli takıma girmek. Milli takımdaki Balkan, İMO gibi sınavlardan madalya kazanmak. En büyük ve son hedefimde Nobel ödülü kazanmak. Bu başarının beni başka başarılara ve çalışmaya da sürüklemesi lazım ki sürüklüyor" şeklinde konuştu.

'ALTIN MADALYA ALDIĞIMDA ÇOK MUTLU OLDUM'

Olimpiyatlar için her gün çalıştığını ifade eden Sidar Kılagöz, "Her gün çalıştım. Çıkmış soruları çözdüm. Benzer soruları çözdüm. Bence sınav kolaydı. 40 soru vardı. 40'ta 40 yaptım. Altın madalya aldığımda çok mutlu oldum, çok gururlandım. Çok büyük bir başarı olduğu için kendimle gurur duydum. Matematiği sevsinler, matematikle ilgili çalışsınlar ama severek çalışsınlar. Matematik evrenin dili, her şeyi kolayca anlayabilirsin. Matematik çok güzel bir şey" diye konuştu.

'HESAP MAKİNESİ EN BÜYÜK OYUNCAĞI OLMUŞTU'

Sidar'ın annesi Seda Kılagöz, "Sidar'ın bu matematik aşkı 2, 3 yaşlarındayken başladı. Çok küçük yaşlarda sayıları yazmaya, sayıları okumaya başlamıştı. Sidar'da daha sonra ritmik saymalar başladı. Sürekli soru soruyordu. Hesap makinesi en büyük oyuncağı olmuştu. Hesap makinesini çok fazla kurcalıyordu. Sonra kendi kendine toplama yapmaya başladı, çıkartma yapmaya başladı. Bize sorular sormaya başladı. Sonra ritmik saymayla birlikte çarpmalar başladı. Bir de hep matematikle ilgili çizgi filmler izliyordu. Ondan sonra bölme yapmayı keşfetti. Hatta biz buna çok şaşırmıştık. Hiç öğretmediğimiz halde. Bilim ve sanat eğitim merkezini kazanıp orada dersler görmeye başladıktan sonra oradaki öğretmenleri Sidar'ın matematik ilgisini fark ettiler, olimpiyatlara yönlendirdiler. Ulusal ve uluslararası olimpiyatlara girmeye başladı. Orada da derece almaya başlayınca bunun devamı geldi" dedi.

'MATEMATİKSEL, ANALİTİK ZEKAYI BESLEYEN OYUNLARIMIZ OLDU'

Gururlu olduklarını ifade eden Sidar'ın babası Metin Kılagöz, "Oğlumuzun böyle bir hedefinin olması ve bu hedefi doğrultusunda da bunu istediği şekilde sonuçlandırması bizim için gururlu bir şey. Sidar'ın matematik tutkusuyla beraber elimden geldiği kadar yazılım kısmında da yönlendirdim. Algoritmik zekasının gelişmesiyle beraber oyun programcılığı eğitimleri aldı. Biz zaten küçükken de ardinyo setleri alıp ardinyo setlerinden ilgisini sürekli yönlendirdiğimiz şeyler oldu. Bu matematiksel, analitik zekayı besleyen eylemlerimiz daha doğrusu oyunlarımız oldu. Oyunlaştırıp yaptık" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK ÇOK GURURLANDIRICIYDI'

Matematik alanında birinci olan 6'ncı sınıf öğrencisi Atlas Haser ise, "Gerçekten orada ülkemi temsil etmek çok gururlandırıcıydı. Birkaç yıl önce matematikle ilgilenince kendimi iyi hissetmeye başladım. Böylece giderek geliştim. O yüzden herkes destekleyince ve öğretmenlerimin de yardımıyla giderek geliştim ve bu seviyeye geldim. Hedefim İMO gibi küresel daha büyük yarışmalarda dünya birinciliği veya büyük sonuçlar elde edebilmek" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN GÜZEL BAŞLAYIP İYİ İLERLEMEK VE ÇALIŞARAK DA BUNU SÜRDÜRMEK'

Atlas Haser, "Burada online elemeler olmuştu. Elemeler yapıldıktan sonra büyük finale çağrıldım. Orada da hem matematikten hem de bilim alanından madalya kazandım. Türkiye'ye döndüğümde annem, babam, pankartlarla beni karşılamışlardı. Çok mutlu oldum. Şu an başlamamış olmanız önemli değil. Türkiye'deki en büyük matematikçiler bile belki şu anda başlamıştı. Ama önemli olan güzel başlayıp iyi ilerlemek ve çalışarak da bunu sürdürmek" şeklinde konuştu.

'BAŞARIYA ALIŞTIK'

Atlas Haser'in babası Murat Haser, "Atlas ile yaklaşık 4 yıldır, 2'nci sınıftan beri daha önce hiç olmadığımız bir yarışmalar dünyasının içine girdik. Şu ana kadar 80 civarı yarışmaya katıldı. Biz de evde, öğretmenlerinin kendi çalışmalarının yanında aile olarak anne babası olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu başarıya alıştık diyebilirim. Sadece madalya değil olay. Çocuklar madalya odaklı olmasınlar. Yarışsınlar, işin keyfini çıkarsınlar. Matematik yapsınlar. Gerisi gelir" dedi.