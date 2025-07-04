İklim Krizi ve Çocuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İklim Krizi ve Çocuklar

04.07.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020'de doğan 120 milyon çocuktan 111 milyonu iklim aşırılıklarıyla karşılaşacak.

Save the Children ve Brüksel Vrije Üniversitesinin raporunda 2020'de dünyaya gelen 120 milyon çocuktan 111 milyonunun benzeri görülmemiş iklim aşırılıkları yaşayacağı belirtilirken Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, sosyoekonomik açıdan daha şanslı gruptakilerin bu durumdan daha az etkileneceğini söyledi.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ile Belçika'daki Brüksel Vrije Üniversitesi (Vrije Universiteit Brussel - VUB) tarafından yayımlanan "İklim krizine doğmak" başlıklı rapora göre, 2020'de yaklaşık 120 milyon çocuk dünyaya geldi.

Bu çocukların büyük bölümünün, yaşamları boyunca "benzeri görülmemiş" iklim aşırılıklarına maruz kalacağı belirtilen raporda, benzeri görülmemiş ifadesi, "iklim değişikliğinin olmadığı bir dünyada yaşam boyunca yalnızca 10 binde 1 olasılıkla karşılaşılabilecek iklimsel aşırılıklar" şeklinde tanımlandı.

Tahminlere göre, 2020'de doğan çocuklar, sıcak hava dalgaları, nehir taşkınları, kuraklıklar, mahsul kayıpları, orman yangınları ve tropikal fırtınalarla şekillenen bir yaşam sürme olasılığı açısından 1960 doğumlu yetişkinlerden en az 2 kat daha fazla risk altında bulunuyor.

Küresel ısınmanın 1,5? dereceyle sınırlandığı bir senaryoda dahi çocukların yüzde 52'si yaşamları boyunca benzeri görülmemiş sıcak hava dalgalarına maruz kalacak.

Yüzyıl sonuna kadar küresel ısınmanın 3,5 dereceye ulaştığı bir senaryoda, geçmişte istisnai ve nadir olarak kabul edilen sıcak hava dalgaları, 111 milyon çocuğun günlük yaşamının bir parçası olacak.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi durumunda çocukların 35 milyonu benzeri görülmemiş tarımsal ürün kaybından, 16 milyonu nehir taşkınlarından etkilenecek.

Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 2100'e kadar 1,5 derecede sınırlandırma hedefine ulaşılması durumunda, çocuklardan 38 milyonu benzeri görülmemiş sıcak hava dalgalarından, 8 milyonu gıda güvenliği riskini artıran mahsul kıtlığından, 5 milyonu nehir taşkınları ve tropikal siklonların yıkıcı etkilerinden, 2 milyon çocuk kuraklıklardan ve 1,5 milyon çocuk orman yangınlarına maruz kalmanın sonuçlarından korunabilir.

"Küçük çocukları, hamile kadınları daha çok etkiliyor"

İklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisine dair AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurper Ülküer, iklim değişikliğinin en önemli belirtisi olarak ortaya çıkan küresel ısınmanın getirdiği aşırı sıcaklığın, kuraklık ve yangınları tetikleyerek çocukları etkilediğini söyledi.

İklim değişikliğinden en fazla Himalaya Dağları'nın eteklerinde yaşayan çocukların etkileneceğini kaydeden Ülküer, dağlardaki karların erimesiyle dağ eteklerindeki köylerin sel tehdidiyle karşı karşıya kalacağını, bu durumun da bölgedeki insanlarla birlikte en çok çocukları etkileyeceğini belirtti.

Sel felaketlerinin sadece Himalaya bölgesinde değil, Hindistan ve eskiye nazaran Türkiye'de de daha fazla etkili olduğunu ifade eden Ülküer, "Bunlar herkesi etkiliyor ama küçük çocukları, hamile kadınları daha çok etkiliyor. Örneğin aşırı sıcaklığın çocuğun beyin gelişimini önemli derecede etkilediğini bilimsel araştırmalar ortaya koymuş. 2022'de, 953 milyon çocuk susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yani bundan sonra olacak demiyoruz, olmuş durumdan bahsediyoruz. 470 milyon çocuk ise kuraklıkla karşı karşıya kaldı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1,7 milyon prematüre bebeğin hava kirliliği ve zehirli ortamlar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ülküer, iklim değişikliğine bağlı küresel sağlık problemlerinin yüzde 80'inin 5 ve 6 yaş grubundaki çocukları etkilediğini bildirdi.

Çalışmalar ışığında 2020 ve sonrasında doğan çocukların 2 kat daha fazla orman yangını ve 3 kat daha fazla sel felaketine maruz kalacağını vurgulayan Ülküer, 50 milyon çocuğun kötü iklim şartları ve özellikle kuraklık nedeniyle yerinden olacağını dile getirdi.

İklim değişikliğinin eşitsizlikleri de körükleyeceği tespitini paylaşan Ülküer, şöyle devam etti:

"Çocuklar bunlardan etkilenecekler ama tüm çocuklar aynı derecede etkilenmeyecek çünkü sosyoekonomik açıdan ve diğer açılardan daha şanslı gruptaki çocuklar bu etkilerden daha kolay kendilerini kurtaracaklar. Ama sosyoekonomik açıdan daha zor durumda olanlar, kırsal kesimde olanlar, topraktan kazanç sağlayan ailelerin çocukları yer değiştirme ve benzeri konularda çok daha fazla bundan etkilenecek. Bu da zaten dünyada var olan sosyoekonomik eşitsizliği daha da körükleyecek ve makas daha da açılacak."

"Çocuklar ve gençler daha bilinçli"

Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi topluluklar tarafından iklim bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını, çevre ve iklim değişikliği konusunda çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla daha bilinçli olduklarını anlatan Ülküer, bu tutumun, bilinçli aile, okul ve toplulukların hakim olduğu ortamlarda yetişen çocuklarda görüldüğüne değindi.

İklim değişikliği etkilerine maruz kalan çocukların psikolojik sorunlarla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunan Ülküer, çocukların ilk olarak kendi ruh sağlıkları ve iyi oluş durumları, ikinci olarak ise stres ve travma noktasında etki altında kaldıklarının altını çizdi.

Aşırı sıcaklığın yavaş zihinsel fonksiyonlara yol açtığına işaret eden Ülküer, "Odaklanma becerilerini azaltıyor, uyku kalitesini etkiliyor, beslenmeyi etkiliyor. Çocuk gelişimi ancak sağlıklı bir çevrede ve sağlıklı çevreyle etkileşim yoluyla gerçekleşiyor." diye konuştu.

Ülküer, çocukları ve gelecek nesilleri iklim değişikliğine karşı korumak için öncelikle ısınmanın ve diğer iklim değişikliği etkilerini azaltacak acil önlemlerin alınması, bütün dünya ülkelerinin bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Hava Durumu, Brüksel, Güncel, Çevre, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Krizi ve Çocuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz Şebnem Bozoklu yeni filminin kamera arkasını yayınladı: Erkekler yine üstsüz
Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı Polisi görünce namaza dursa da işe yaramadı
İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar İflas sürecindeki kuruyemiş devi için mahkemeden yeni karar
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı 5 yaşındaki çocuk köyü yanmaktan kurtardı
Uzaylı Zekiye’nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
07:12
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
15:29
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
15:23
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
15:22
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
15:09
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 11:22:24. #7.12#
SON DAKİKA: İklim Krizi ve Çocuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.