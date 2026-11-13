İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan iklim zirvesi COP31'de "sıfır atık" diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında programlara katıldı, lider eşlerini yemekte ağırladı, görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi için 10 Kasım'da Antalya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin ev sahipliğinde başlayan Liderler Zirvesi'ne gelen devlet ve hükümet başkanlarını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile tek tek karşıladı.

Emine Erdoğan ise karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilenip sohbet etti.

Daha sonra COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığı programla başladı.

Lider eşleri "Küresel Sıfır Atık İttifakı" için buluştu

Emine Erdoğan, 11 Kasım'da COP31 kapsamında "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, COP31 vesilesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 195 ülkeden 100 bini aşkın katılımcı ve 100'ün üzerinde liderle, insanlığın ortak geleceğine yön vermek üzere bir arada olduklarını söyledi.

Asıl meselenin, ne yapılacağını bilmemek değil, bilinenleri hayata geçirecek iradeyi ortaya koymak olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Türkiye olarak, COP31'i bir aksiyon COP'u olarak tanımlamamızın sebebi budur. Başarıyı yalnızca verilen taahhütlerle değil, bunların insanların hayatında, şehirlerimizde ve üretim biçimlerimizde oluşturduğu değişimle ölçmek istiyoruz. 9 yıl önce başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu anlayışın somut bir örneğidir." diye konuştu.

Emine Erdoğan, yıllarca daha fazla üretmenin, kalkınmanın, daha fazla tüketmenin refahın göstergesi sayıldığını anımsatarak, ardından atıkları geri dönüştürmenin başarı kabul edildiğini dile getirdi.

Geri dönüşümün değerli olduğunu ancak en iyi yönetilen atığın bile üretiminde, toprak, su, enerji ve emek harcandığını aktaran Erdoğan, "Başarımızı yalnızca geri kazandığımız atıkla değil, oluşmasını önlediğimiz atıkla da ölçmeliyiz. Daha az kaynakla daha yüksek yaşam kalitesine ulaşmak, kalkınma anlayışımızın merkezinde yer almalı." dedi.

Evde, üretimde ve siyasette verilen kararları hiçbir ülkenin tek başına değiştiremeyeceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Küresel Sıfır Atık İttifakı, bu ortak sorumluluğu kalıcı işbirliklerine dönüştürme irademizin bir ifadesidir. İttifakımızla, ülkelerin başarılı uygulamalarını birbirinden öğrendiği, ortak projeler geliştirdiği ve yerel çözümleri küresel ölçekte yaygınlaştırdığı güçlü bir işbirliği zemini oluşturmayı hedefliyoruz. Sıfır atık ve döngüsel ekonomi, plastik ve ambalaj atıkları, sıfır atık bölgeleri, gıda ve organik atıklar ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda çalışmalar yürütmeyi öngörüyoruz. Bu çalışmalarımızı birbirini tamamlayan 3 yapı üzerinden geliştirmeyi planlıyoruz."

"Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" başlıklı toplantıya katıldı

Emine Erdoğan, COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından COP31 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, katı belediye atıklarının 2050'ye kadar 2 katına çıkarak yaklaşık 4 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan, "Yönetilmesi neredeyse imkansız bu atık yükünü yalnızca bir çevre krizi olarak değerlendirirsek konuyu eksik ele almış oluruz. Bu, aslında bir zihniyet krizidir. Aynı anda bir kültür ve medeniyet krizidir." dedi.

Emine Erdoğan, doğanın, atık oluşturmadığına, kaynaklarını en verimli şekilde kullandığına işaret ederek, "İnsanlık, tarih boyunca tüm ilhamlarını doğadan aldı. Şimdi de yapmamız gereken, yine doğa okulundan dersler çıkarmaktır. 2035 yılına kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefimizi ancak bu şekilde tutturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sıfır Atık Hareketi'ni konuşmanın, hayatı konuşmak anlamına geldiğini belirten Emine Erdoğan, "İnsanları ekmeği çöpe atmaktan vazgeçirecek olan, sera gazı emisyonları istatistiklerini bilmekten ziyade yeniden nimet fikriyle buluşmaktır. Keza elindeki plastik şişeyi ya da izmariti yere atmamak, doğayı yeniden ilahi bir emanet olarak görebilmekle ilişkilidir." diye konuştu.

Lider eşleri "sıfır atık" tasarımlı sofrada buluştu

Emine Erdoğan, COP31 dolayısıyla Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini öğle yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Mariem Dah, Palau Cumhurbaşkanı'nın eşi Valerie Whipps, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Zubaida Rahman, Burundi Hükümet Başkanı'nın eşi Francine Ntakarutimana, Esvatini Başbakanı'nın eşi Philile Dlamini, Solomon Adaları Başbakanı'nın eşi Veronica Ruala Waletofea, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, Maldivler Devlet Başkanı'nın eşi Sajidha Mohamed, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın eşi Amina El-Dilawi ve kızı Estabrak Abdulhamid Al Dibeybe, Dünya Bankası Başkanı'nın eşi Ritu Banga, Malezya Pahang Eyaleti Sultanı'nın eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve gelini Alyona Aliyeva, Pakistan Başbakanı'nın gelinleri Zainab Suleman ve Rabiya Akram Khan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile bakan eşleri katıldı.

Emine Erdoğan, yemek öncesi misafirleriyle Olgunlaşma Enstitülerince hazırlanan "Anadolu'nun Doğadan Gelen Renkleri" sergisini gezdi.

Lider eşleri, sergi sırasında Anadolu'nun doğal boyacılık bilgisini yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergide, Anadolu'nun 7 bölgesinden olgunlaşma enstitüleri tarafından derlenerek doğal boya reçeteleriyle elde edilen renklerin, aynı bölgelerin geleneksel motifleri ve yerel dokumalarıyla buluşmasına dair örnekler yer aldı.

Şefler Asude Akınlı Boğatır ve Bahadır Boğatır tarafından hazırlanan Anadolu lezzetleri, "Sıfır Atık" tasarımlı sofrada davetlilere sunuldu. Yemeklerini yiyen lider eşleri, Anadolu mutfağının lezzetlerine hayranlıklarını dile getirdi.

Sofrada, doğal malzemeler ve yeniden değerlendirilerek farklı işlevler kazandırılan unsurlar kullanıldı. Masa tasarımı, COP31'in sürdürülebilirlik ilkelerini görsel ve estetik bir deneyime dönüştürdü. Tasarımda kullanılan motiflerde, Anadolu'nun geleneksel bitki örtüsü ve botanik mirasından ilham alındı.

Sıfır Atık anlayışı doğrultusunda, masa düzenlemelerinde kesme çiçeklere yer verilmedi, sadece canlı bitkiler kullanıldı.

Sıfır Atık Müzesi'ni açtı

Emine Erdoğan, küresel iklim zirvesi COP31 kapsamında, Sıfır Atık Müzesi'nin açılışını da yaptı. Açılışta, bazı devlet ve hükümet başkanlarının eşleri de yer aldı.

Atık kumaş parçaları ve dantellerden tasarlanan kurdeleyi keserek müzenin açılışını yapan Emine Erdoğan, lider eşleri ve davetlilerle müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, müzede sıfır atık uygulamalarının tarihsel gelişimi, atıkların çevresel etkileri, geri dönüşüm süreçleri, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım süreçlerinin anlatıldığı alanları inceledi.

Görüşmeler

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında ikili görüşmeler de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde eşlik eden Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ve BM Kalkınma Programı Başkanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.