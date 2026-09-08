İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Keşan ve Enez\'deki yatırımlarda son durumu inceledi

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan ve Enez ilçelerinde devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ciğerci, Keşan'ın Sazlıdere köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Ciğerci, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ciğerci daha sonra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ile yapımı devam eden Keşan Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Enez ilçesine geçen Ciğerci, Kaymakam Yunus Emre Fırat ile Vakıf ve Abdurrahim köyleri arasındaki 3 kilometrelik yoldaki sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamada, kent genelindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarının program dahilinde sürdürüldüğü belirtildi.