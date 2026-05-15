İlaç Politikaları Sağlık Sistemini Çıkmaza Sürüklüyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya Battalgazi İlçe Başkanı eczacı Alper Gürsoy, uygulanan ilaç fiyat politikası nedeniyle birçok yeni nesil ilacın Türkiye piyasasına girmediği, hastaların bu ilaçlara erişim sorunu yaşadığı ve tedavi olamadıklarını belirtti. Gürsoy, "Sorun artık sadece bir stok problemi değil. Sorun yıllardır sürdürülen yanlış ilaç politikalarının sağlık sistemini çıkmaza sürüklemesidir" dedi.

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, ilaçta yaşanan sorunlara ilişkin eczanesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"ARTIK REÇETELERİN HEMEN HEMEN HEPSİNDE FARKLI İLAÇLAR YAZILIYOR"

Gürsoy, eczacıların artık ilaç yokluklarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi normalde bugün biz ne konuşmalıyız? Bilim mi konuşmalıyız, sağlık mı konuşmalıyız? Sağlık için verilerle mücadeleyi konuşmamız gerekir. Ama biz eczacılar bugün ne yazık ki başka bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Nedir bu gerçeklik? Eskiden hastalar reçeteyle eczaneye gelir, ilaçlarını alır giderlerdi. Biz şu anda bambaşka bir şey düşünüyoruz. Neden? Çünkü bu dönemde insanlar eczanelere geldikleri zaman ilaç yokluklarını görüyoruz. Biz daha önceden doktorlara şunu söylerdik: 'Hocam bak, ilaçlarda sıkıntılar var, ilaç yoklukları var. Mutlaka muadillerini veya aynı ilacın farklı kombinasyonlarını da oraya yazın' derdik. Artık doktorlar da bunu çok iyi öğrendi. Şimdi reçetelerin hemen hemen hepsinde farklı ilaçlar yazılıyor."

"SORUN ARTIK SADECE BİR STOK PROBLEMİ DEĞİL"

İlaç fiyat politikalarının sağlık sistemini çıkmaza sürüklediğini ifade eden Gürsoy, "Sorun artık aslında sadece bir stok problemi değil. Sorun, yıllardır sürdürülen yanlış ilaç politikalarının sağlık sistemini çıkmaza sürüklemesidir. Bugün piyasadaki euro kuru başka, ilacın euro kuru başka bir durumda. ve artık çok daha ağır bir sorunla karşı karşıyayız. Dünyada yeni çıkan birçok ilaç Türkiye'ye gelmiyor. Yani mesele artık ilaçların gelip hastalar tarafından bulunamamasının ötesinde, yeni ilaçların hiç bulunamaması. Ben 1997'den beri eczacılık yapmaktayım. Aşağı yukarı 2014 yılına kadar bizlere sürekli yeni moleküller, yeni ilaçlar tanıtılırdı. Yeni ilaçlardan bahsedilirdi. Ama şu anda artık yeni ilaç hemen hemen hiç gelmiyor. Gelen veya ortaya çıkan ilaçların hemen hemen hepsi muadil ilaçlar. Piyasada zaten var olan ilaçların farklı kombinasyonları şeklinde devam etmekte" dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARI YENİ İLAÇLARDAN FAYDALANAMAZ HALE GELDİ"

Yeni nesil ilaçların Türkiye'ye getirilmediğini belirten Gürsoy, şöyle devam etti:

"Dünyada yeni çıkan ilaçlar, bu ilaç fiyat politikalarından dolayı Türkiye'ye gelmiyor. Yeni kanser ilaçları, yeni nesil tedaviler, biyoteknolojik ürünler… Dünyadaki diğer insanlar bunları kullanmasına rağmen niye şu anda Türk vatandaşı bu ilaçları, bu tedavileri kullanamıyor? Çünkü mevcut sistem nedeniyle Türkiye'deki ilaç pazarı ilaç firmaları açısından cazip olmaktan çıktı. Artık Türkiye'ye yeni çıkan ilaçları, yeni nesil ilaçları, akıllı ilaçları getirmek mantıklı olmuyor. Çünkü yurt dışında, Avrupa'da satılan ilaçlarla Türkiye'de satılabilecek ilaçların fiyatları bu euro kuru nedeniyle çok farklı noktalara geliyor. Sonuçta belli oranda bu işler ticaret olduğu için Türk vatandaşları bu yeni ilaçlardan faydalanamaz hale geldiler."

"BİRÇOK ÖNEMLİ İLAÇ FİRMASI TÜRKİYE'DEN ÇIKTI"

Vatandaşların reçeteyle geldiklerinde ilaç bulamadığını ifade eden Gürsoy, şunları söyledi:

"Vatandaş geliyor, doktor reçete yazmış ama ilaç yok. İnsanlar artık bizden çözüm istiyor, çözüm bulunmasını istiyorlar. Daha evvelden hatırlarsanız Türkiye'ye gelen insanlar, Malatya'da bile başka ülkelerden gelenler çok ilaç alırlardı. Farklı farklı ilaçlar alıp götürürlerdi. Ama şu anda artık böyle bir durum yok. Çünkü yurt dışından gelen insanlar da o ilaçları Türkiye'de bulamaz oldular. Biz de görüyoruz bazı farklı ilaçları, farklı kombinasyonları. Bunların hemen hemen hiçbiri artık ne yazık ki Türkiye'de yok. Birçok önemli ilaç firması Türkiye'den çıktı. Bu durum diyabet için, kanser için, yeni nesil tansiyon ilaçlarında, aklınıza gelen her şeyde geçerli. Antibiyotiklerde birçok ilaç artık Türkiye'de yok veya sadece belli miktardaki muadilleri var. Büyük firmalar artık bu ilaçları Türkiye'ye getirmiyorlar."

"KANSER İLAÇLARINDA DURUM DAHA DA AĞIR"

Gürsoy, özellikle kanser ilaçlarında ciddi erişim sorunu yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Biz neredeyse 20-25 yıl önceki ilaçlarla ve ilaç sistemiyle tedavi olmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bugün dünyada üç büyük ilaç otoritesi var. Birisi Avrupa İlaç Ajansı, birisi FDA, diğeri de Japonya'nın ilaç ajansı. Bu kurumların onayladığı ilaçların neredeyse yüzde 80'i artık Türkiye'ye gelmiyor veya ruhsat konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle önemli hastalıklarda, insanların kullanacağı tedavilerdeki ilaçların birçoğu Türkiye Eczacıları Birliği veya SGK'nın yurt dışından getirdiği ilaçlarla karşılanıyor. Eskiden dünyada olan hemen hemen tüm ilaçlar Türkiye'de vardı. Ne yazık ki bugünlerde böyle büyük bir sıkıntı çekiyoruz."

Kanser ilaçlarında durum daha da ağır. Doktor ilacı yazıyor ama ilaç Türkiye'de yok. Türk Eczacıları Birliği'nin bir sistemi var, o sistem üzerinden yurt dışından getiriliyor. Çünkü Türkiye bu ilaçların ruhsatını vermiyor. Yani Sağlık Bakanlığı bu ilaçlara ruhsat vermiyor. Neden? Fiyat konusunda anlaşma sağlanamıyor.

Siz reçetenizi alıyorsunuz, Türk Eczacıları Birliği'ne müracaat ediyorsunuz. Türk Eczacıları Birliği bunu yurt dışından sizin adınıza getiriyor. ya eczanenize ya adresinize ya da hastanenize gönderiliyor ve siz tedavinizi bu şekilde sürdürüyorsunuz."