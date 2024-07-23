İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi Söyleşisi Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla düzenlenen 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi' etkinliği, Müze Gazhane'deki sergi kapsamında gerçekleştirildi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs adasının stratejik önemine değinerek, Osmanlı döneminden İngiliz işgaline kadar Türklerin yönetiminde kaldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir başarı olarak değerlendiren Ortaylı, harekatın başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı.

23.07.2024 12:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" etkinliği düzenlendi.

Müze Gazhane'deki "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında İBB Koleksiyonu" sergisi kapsamında gerçekleştirilen ve Namık Sinan Turan'ın yönettiği söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşma yaptı.

Ortaylı, tarih boyunca çeşitli milletlerin hüküm sürdüğü Kıbrıs adasının stratejik anlamda önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Osmanlı padişahlarından II. Selim döneminde fethedilen Kıbrıs'ın İngiliz işgaline kadar Türklerin yönetiminde kaldığını belirten Ortaylı, "İngilizler harp başlayınca karşı cephede olduğumuz için onu bahane ederek adayı ilhak ettiler. Kira akdiyle yerleşmek değil, tam işgaldir. Yani sizin idareciniz, polisiniz, idari makamlarınız gider; İngiliz idaresinde, vakıflarınız, camileriniz kalır. Belirli medreseleriniz, maarif sisteminiz varsa onlar kalır. Ahali de doğrusu pek o kadar zulme uğramaz. Britanya sisteminde farklı azınlıklar arasında farklı muamele pek görülmez ama kazık atılır." dedi.

Türkiye'nin 1974'de gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir mucize olarak değerlendiren ve harekat öncesinde çok büyük sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Ortaylı, "1974 çıkışı büyük bir başarıdır. Hakikaten insanların yarısını istiladan, katliamdan kurtarmıştır. Karşıdakilerin hiçbir şekilde ne namuslu bir askerlikle ne bir devlet ciddiyetiyle alakası yoktur." diye konuştu.

Tarafların Türkiye'ye karşı kazık atma çabası içinde olduklarını dile getiren Ortaylı, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan devletlerinin garantörlüğünde Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin de katkısıyla harekatın başarılı bir şekilde tamamlandığını anlattı.

İlber Ortaylı, konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplayarak Kıbrıs Barış Harekatı'na ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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