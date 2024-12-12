Türkiye’nin Afrika’daki Rolü Artıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Türkiye'nin Afrika'daki halkların ve devletlerin nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Altun, Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bildirinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Altun, "Çok boyutlu ve birçok bölgede yürüttüğümüz barışçıl diplomatik faaliyetler ve arabuluculuk çabaları, dünya barışına çok büyük katkılar sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, şöyle devam etti:

"Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi ayrıca, Türkiye'nin Afrika'daki halkların ve devletlerin nezdinde sahip olduğu güvenilir konumun önemli bir tezahürüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü lider diplomasisinin, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilir barışa yaptığı ve yapacağı katkılar, tüm dünya tarafından takdirle karşılanmakta, insanlık için yeni umutlara ve fırsatlara kapı aralamaktadır. Türkiye arabuluculuğuyla Somali ve Etiyopya arasında varılan bu mutabakatın başta iki dost ülke olmak üzere tüm bölgeye, kıtaya ve dünyamıza barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyoruz."