İletişim Başkanı Altun'dan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun'dan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko'nun Türkiye ziyaretine ilişkin, "İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve...

04.12.2024 00:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko'nun Türkiye ziyaretine ilişkin, "İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko'nun, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

7 Aralık'a kadar sürecek ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edilecek Veliaht Prens ve Prenses'in, Ankara'daki temaslarının yanı sıra İstanbul'da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceği bilgisini paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır. İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun'dan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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