İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

19.11.2024 01:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan topraklarındaki katliamlarının sadece bölge için değil, küresel çapta güvenlik riski oluşturduğunu, İsrail'in durdurulmasının ve bölgede kalıcı barışın inşasının dünya barışına da katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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