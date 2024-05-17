İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Küresel İletişim Derneğince düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda " Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Alparslan Nas'ın üstlendiği panelde İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonundan (ICESCO) Sidra Tariq Jamil, Katar'daki Northwestern Üniversitesinden Doç. Dr. Banu Akdenizli, İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden Dr. Haitham Numan, İstanbul Üniversitesinden Zeynep Coşkun Koç, bağımsız araştırmacı Shahriar Khonsari ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesinden Zahra Abbasi sunum yaptı.

ICESCO'dan Jamil, medeniyetler diplomasisi kavramının sürdürülebilirlik, küresel uyum ve uluslararası barışın sağlanmasında etkili bir sosyo-kültürel araç olduğunu ifade etti.

Medeniyet diplomasisinin yapay zeka, robotik ve dijital sanatlar gibi yeni medya sanatları ile teknolojikleştirilmesinin, geleceğin "medeniyet teknolojisi" olarak da adlandırılabilecek dalgası olduğuna işaret eden Jamil, medeniyet diplomasisinin etkili olmaya devam edebilmesi için teknolojiye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinden Akdenizli, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 2013-2022 yıllarındaki sosyal medya kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Facebook sosyal medya platformunun tüm dünyada olduğu gibi KİK ülkelerinde de popülerliğini kaybetmesine dikkati çeken Akdenizli, Tiktok, Youtube ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının ise popülerlik kazandığını kaydetti.

Akdenizli, hükümetlerin sosyal medyadaki içerikleri engellemesine ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde, hükümetlerin sakıncalı içerikleri engellemesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 2016 yılında yüzde 48 iken, 2021- 2022 döneminde yüzde 41'e düştüğü bilgisini verdi.

X sosyal medya platformunun, sahte hesapları ve bilgileri tespit etmeyi sağlayan sistemler kurduğunu aktaran Akdenizli, bu sistemlerin İngilizce odaklı olduğu için Arapça içeriklerdeki sahtelikleri tespit edemediğini ve X yönetiminin bunu yapmaya da istekli olmadığını dile getirdi.

Exeter Üniversitesinden Numan, aktivistlerin iletişimsel davranışlarının siyasi baskıdan nasıl etkilendiğini ele aldı.

Numan, ölüm tehdidi ve siber saldırılar yoluyla ağır baskıya maruz bırakılan aktivistlerin, zaman içerisinde topluma hitap eden alandan uzaklaşarak bireysel iletişime yöneldiğini kaydetti.

İstanbul Üniversitesinden Koç, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş için teknolojinin kullanıldığı yeni bir siyasi modelden bahsetti.

Söz konusu modelle bireylerin devlet kararlarında daha aktif rol oynayabileceğini savunan Koç, " Gazze'deki son savaş bize, seçilmiş hükümetlerin karar alma süreçlerinde halklarının iradesini yansıtmakta yetersiz kaldıklarını göstermiştir." dedi.

İran'daki Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesinden Abbasi ise öğrencilerin internet kullanımında medya okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Abbasi, çalışma sonucunda, bireylerin doğru ve anlaşılabilir bilgiyi ayırt ederek yanıltıcı reklamların etkisine direnebilmesi için sağlık ve medya okuryazarlığının geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.