İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi

İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda, 'İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar' başlıklı panel düzenlendi. Panelde, medeniyet diplomasisi, sosyal medya kullanımı, aktivistlerin iletişimsel davranışları, katılımcı demokrasi ve medya okuryazarlığı gibi konular ele alındı.

17.05.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde, Küresel İletişim Derneğince düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı'nda " Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı" başlıklı panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Alparslan Nas'ın üstlendiği panelde İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonundan (ICESCO) Sidra Tariq Jamil, Katar'daki Northwestern Üniversitesinden Doç. Dr. Banu Akdenizli, İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden Dr. Haitham Numan, İstanbul Üniversitesinden Zeynep Coşkun Koç, bağımsız araştırmacı Shahriar Khonsari ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesinden Zahra Abbasi sunum yaptı.

ICESCO'dan Jamil, medeniyetler diplomasisi kavramının sürdürülebilirlik, küresel uyum ve uluslararası barışın sağlanmasında etkili bir sosyo-kültürel araç olduğunu ifade etti.

Medeniyet diplomasisinin yapay zeka, robotik ve dijital sanatlar gibi yeni medya sanatları ile teknolojikleştirilmesinin, geleceğin "medeniyet teknolojisi" olarak da adlandırılabilecek dalgası olduğuna işaret eden Jamil, medeniyet diplomasisinin etkili olmaya devam edebilmesi için teknolojiye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Katar'daki Northwestern Üniversitesinden Akdenizli, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 2013-2022 yıllarındaki sosyal medya kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Facebook sosyal medya platformunun tüm dünyada olduğu gibi KİK ülkelerinde de popülerliğini kaybetmesine dikkati çeken Akdenizli, Tiktok, Youtube ve Whatsapp gibi sosyal medya platformlarının ise popülerlik kazandığını kaydetti.

Akdenizli, hükümetlerin sosyal medyadaki içerikleri engellemesine ilişkin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinde, hükümetlerin sakıncalı içerikleri engellemesi gerektiğini düşünenlerin sayısı 2016 yılında yüzde 48 iken, 2021- 2022 döneminde yüzde 41'e düştüğü bilgisini verdi.

X sosyal medya platformunun, sahte hesapları ve bilgileri tespit etmeyi sağlayan sistemler kurduğunu aktaran Akdenizli, bu sistemlerin İngilizce odaklı olduğu için Arapça içeriklerdeki sahtelikleri tespit edemediğini ve X yönetiminin bunu yapmaya da istekli olmadığını dile getirdi.

Exeter Üniversitesinden Numan, aktivistlerin iletişimsel davranışlarının siyasi baskıdan nasıl etkilendiğini ele aldı.

Numan, ölüm tehdidi ve siber saldırılar yoluyla ağır baskıya maruz bırakılan aktivistlerin, zaman içerisinde topluma hitap eden alandan uzaklaşarak bireysel iletişime yöneldiğini kaydetti.

İstanbul Üniversitesinden Koç, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiş için teknolojinin kullanıldığı yeni bir siyasi modelden bahsetti.

Söz konusu modelle bireylerin devlet kararlarında daha aktif rol oynayabileceğini savunan Koç, " Gazze'deki son savaş bize, seçilmiş hükümetlerin karar alma süreçlerinde halklarının iradesini yansıtmakta yetersiz kaldıklarını göstermiştir." dedi.

İran'daki Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesinden Abbasi ise öğrencilerin internet kullanımında medya okuryazarlığı ile sağlık okuryazarlığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledi.

Abbasi, çalışma sonucunda, bireylerin doğru ve anlaşılabilir bilgiyi ayırt ederek yanıltıcı reklamların etkisine direnebilmesi için sağlık ve medya okuryazarlığının geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Sosyal Medya, Demokrasi, Siyaset, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar Konferansında Siyaset, İletişim ve Medya Okuryazarlığı Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement