Ilgaz Dağı\'ndaki Turizmciler ve Kayakseverler Erken Biten Kayak Sezonundan Endişe Ediyor

Ilgaz Dağı'ndaki turizmciler ve kayakseverler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kayak sezonunun erken bitmesinden endişe ediyor.
Çankırı- Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerinde kurulu Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde biri kızak pisti, amatörlere orman içinde kayma fırsatı tanıyan 4 bin 500 metre uzunluğunda pist ve profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda toplam 3 pist bulunuyor.
Kayak merkezi, 2 otelde 160, 7 bungalov evde 37 yatak kapasitesiyle misafirleri ağırlıyor.
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 15 santimetre civarında olduğu kayak merkezinde son günlerde hava sıcaklığı 8 dereceleri gördü.
Kayak merkezinde normalde bu mevsimde beklenen kar kalınlığı 100 santimetre, en yüksek hava sıcaklığı ise 3 derece.
Yetersiz kardan dolayı bazı günler pistlerin kapatıldığı tesiste, şubat ayının sonuna kadar kar yağmazsa, sezonun bu yıl erken bitecek olmasından endişe duyuluyor.
Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, iyi bir yarıyıl tatili dönemi geçirdiklerini söyledi.
Tatil boyunca yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Yaylacı, "Şu anda hava sıcaklığı biraz arttı, ondan dolayı önümüzdeki günlerde kayak olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama şubatın sonuna doğru kar bekliyoruz. Yılların tecrübesine göre şubatın sonlarına doğru çok güzel kar yağıyor." dedi.
Sezonun yılbaşından itibaren başladığını dile getiren Yaylacı, "O günden bugüne kadar yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Kar yağarsa sezonun Mart ayının 15'ine kadar devam edeceğini ümit ediyoruz. Tesisimiz Ankara, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve civar illerimizden gelen misafirlerimizle doluyor. Ulaşım kolay olduğu için tercih edilen bir tesise sahibiz." diye konuştu.
Çankırı Kayak Antrenörleri ve Eğiticileri Derneği Başkanı Orhangazi Civil de havaların sıcak gitmesinin kendilerini endişelendirdiğini söyledi.
Bu ay kar yağışı beklediklerini belirten Civil, "Özellikle şubat ayının sonlarına doğru her zaman Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde bir yağış olmuştur. Önümüzdeki günlerde yağışlarla beraber sezonumuza devam edeceğiz. Kayak merkezimizdeki pistler acemiler ve profesyoneller için uygundur." ifadelerini kullandı.
"Gördüğümüz manzara karşısında üzüldük"
Ankara'dan kayak yapmak için bölgeye gelen Gökhan Kanıgür de yaklaşık 6 yıldır kayak yaptığını, ilk kez Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldiğini belirtti.
Kayak merkezini ve pistleri çok beğendiğini dile getiren Kanıgür, "Küresel ısınmanın etkisi midir bilmiyorum ama sezon olarak biraz erken kapanacak gibi. Gördüğümüz manzara karşısında üzüldük. Sezonun bu şekilde kısa sürmesi endişe verici. Gelecek anlamında biraz endişe verici diyebilirim." dedi.
Kayaksever Sipsa Birant da Düzce'den geldiğini, tesisi çok beğendiğini ancak kar seviyesinin düşük olmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
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