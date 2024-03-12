Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon 15 gün daha uzadı - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon 15 gün daha uzadı

Ilgaz Dağı\'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi\'nde sezon 15 gün daha uzadı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon, yağan karla 15 gün daha uzadı. Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yapılan merkez, Ocak 2020'den bu yana kayakseverleri ağırlıyor. Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle ön plana çıkıyor. Kayak sezonunun 30 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde, martta etkili olan yoğun karla sezon 15 gün daha uzadı.

12.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon, yağan karla 15 gün daha uzadı.

Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının desteğiyle Kastamonu İl Özel İdaresince yapılan merkez, Ocak 2020'den bu yana kayakseverleri ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Yurduntepe Kayak Merkezi, 5,6 kilometrelik pistiyle ön plana çıkıyor.

Kayak sezonunun 30 Aralık'ta başladığı kayak merkezinde, martta etkili olan yoğun karla sezon 15 gün daha uzadı.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, merkezde 70 gündür kayak yapıldığını belirtti.

Sezonu başlattıkları 30 Aralık'tan bugüne kadar tesisin sadece 2 gün kapalı kaldığını anlatan Kaya, "Birinde dağ genelinde enerji kesintisi oldu, diğer gün ise kardaki erimeden dolayı güvenlik amacıyla biz kapattık. Bu da bize şunu gösterdi, artık misafirlerimizin buraya emin bir şekilde gelebildiğini, rüzgardan kaynaklı herhangi bir kapanmanın olmadığını bu sezon görmüş olduk." dedi.

Şubatta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen ikinci etapta kar kalitesinin hiç düşmediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Kayak kesintisiz şekilde devam etti. Mart sonuna kadar devam edeceğimizi düşünüyorum. Perşembe, cuma ve cumartesi toplamda 35 santimetre civarında kar yağdı. Zirve noktalarda 40-45 santimetreyi buldu. Tam sezon bitti derken yeni yağan karla sezon 15 gün daha uzamış oldu. Bu bizleri de misafirlerimizi de mutlu etti."

Herkesi Ilgaz Dağı'na davet eden Kaya, "Devletimizin yatırımının yerinde ve doğru olduğunu, dolu dolu 70 günlük sezonun hala devam ettiğini öngörürsek, görmüş olduk. Bu doğayla iç içe kayak merkezine herkesi bekliyoruz. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Bu sezonun en güzel kayağını yaptım"

Kayakseverlerden Oğuzhan Bozoğlu ise yaklaşık 8 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Kayak merkezine geçen hafta da geldiğini, kar seviyesinde ciddi düşüş gördüğünü anlatan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Artık son kayağımızı yapalım sezonu kapatalım diye düşünüyorduk. Ciddi anlamda bir kar yağmış. Bu sezonun en güzel kayağını yaptım. Çok güzel bir kar var, pistler çok güzel. Böyle devam ederse 15 gün kayak yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Ülke genelinde farklı kayak merkezlerine de gidiyorum. Ilgaz'da çam ormanlarının arasında kayak yapmak çok güzel. Burası keyifli bir kayak yapma imkanı sağlıyor. "

Metin Yeşilyurt da Ankara'dan geldiğini ve pisti çok beğendiğini belirterek, "Kar yeterli seviyede. Manzarasına bayılıyorum. Çok keyif alıyoruz. Geçen hafta sezonu bitti diye düşünüyordum. Şimdi çok güzel olmuş. Bence bu bir ay daha götürür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon 15 gün daha uzadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon 15 gün daha uzadı - Son Dakika
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