İliç Maden Faciasının 6. Duruşması... Deniz Yavuzyılmaz: "İliç Faciasının Bir Numarası Murat Kurum'dur"

Buse Özbey

(ERZİNCAN) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın 6. duruşması öncesi adliye önünde toplanan siyasi parti ve sendika temsilcileri, sorumluların yargı önünde hesap vermesi çağrısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "İliç faciasının bir numarası Murat Kurum'dur. Bu sadece bizim değil, ilk bilirkişi heyetinin de tespitidir" dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise facianın "bilimin uyarılarına kulak tıkayan sermaye düzeninin sonucu olduğunu" söyledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması öncesinde DİSK, KESK, Emek Partisi, DEM Parti ve CHP heyetleri adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamada, sorumluların cezalandırılması ve adaletin sağlanması talep edildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkozoğlu, yaptığı açıklamada, İliç'te yitirilen 9 işçiyi anmak; onların ailelerinin, yakınlarının acılarını paylaşmak ve adalet için mücade etmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "İliç'te yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. İliç'te bu faicia yaşandığında biz DİSK olarak oradaydık. İlk anda gördüklerimiz, oradaki ailelerden ve yöre halkındna dinlediklerimizle bir kez daha gördük ki İliç'te yaşanan bir facia ama göz göre göre gelen, sermayenin aşırı kar hırsı olarak yaşanmış bir katliam. 9 işçi kardeşimizi biz bu sermaye zihniyetine kurban verdik. Çünkü bugün ülkemizde öyle bir düzen kuruldu ki, bu düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor" diye konuştu.

"İliç'te yaşananla Divriği'de yaşananlar, Türkiye'nin özeti"

Çerkezoğlu, yaşananların "işçilerin yaşamını bir maliyet unsuru olarak gören zihniyetin sonucu olduğunu" belirtti. "Dün Soma'da, Ermenek'te, İliç'te bunları yaşıyorsak bilelim ki bütün bunlar, madende yerin yedi kat dibine giren bir madenci arkadaşımız ile oradaki kazma sapı arasında veya inşaatın 7-8. katına çıkan işçiyle asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur" diyen Çerkezoğlu, Divriği maden işçilerinin de duruşmayı takip ettiklerini ifade etti.

Çerkezoğlu, "Günlerdir Divriği'de DİSK'li maden işçileri mücadele yürütüyor; emeğine, ekmeğine sahip çıkmak için bütün yöre halkıyla birlikte bir mücadele yürütüyor. İliç'te yaşananla Divriği'de yaşananlar Türkiye'nin özeti. İliç'te yaşadığımız, bu adaletsiz düzenin özetidir. Biz burada bu düzeni değiştirmek için mücadele yürütüyoruz. Buradaki facianın tek bir sorumlusu vardır, o da süreci hiçbir şekilde denetlemeyen, sorumluluğunu yerine getirmeyen, bilimin bütün uyarılarına kulak tıkayan bu sermaye zihniyetidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise duruşmayı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve PM Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz ile takip ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"DİSK ve KESK'in kıymetli yöneticileri, Divriği'den gelen kıymetli işçilerimiz, belediye başkanlarımız, il örgütlerimiz, bölge illerimizin il başkanları ve yöneticileri ve bu dayanışmayı göstermek üzere buraya gelen herkese şükranlarımızı sunuyorum."

Bakan Kurum'a yüklendi

İliç faciasının bir numarası Murat Kurum'dur. Bu ifade sadece bizim bir tespitimiz olmaktan öteye, İliç faciasını araştırmakla görevlendirilmiş 1. bilirkişi heyetinin tespitidir. Heyet, bölgede yaptığı araştırmada 2. kapasite artışına ÇED Olumlu kararı veren yetkilileri asli kusurlu olarak tespit etti, bunu raporda yazdı. Ardından her AKP'yi zorlayan raporun AKP eliyle değiştirilmesi gibi burada da önce bilirkişi heyeti değiştirilmiş, ardından yeni bilirkişi heyetine bir rapor hazırlatılmış, sonra da Murat Kurum'un asli kusuru buharlaştırılmıştır. 2. bilirkişi heyetinde Murat Kurum adeta yargıdan kaçırılmıştır. Oysaki altın madenindeki 2. kapasite artışına ÇED Olumlu kararı verilmesine bizzat kendi ıslak imzasıyla birlikte olur veren kişi, dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'dur.

TBMM'deki İliç Faciasını Araştırma Komisyonu süresince Murat Kurum bir milletvekili olarak Meclis'te görev alıyordu ve aynı zamanda Çevre Komisyonu başkanıydı. Biz sesimizi yükselttik ve kendisinin başkanlıktan alınmasını veya istifa etmesini istedik ancak utanma duygusu olmayanlar, Murat Kurum'u başkanlıktan alıp da bu konuyla ilgili yargılanmasının önünü açmadılar ve onu alıp yeniden Çevre Bakanı yaptılar. Murat Kurum yeniden bakan. İliç faciası bir doğal afet veya tesadüfen gerçekleşen bir facia değil, bizzat insan eli, aklı ve kar hırsıyla yapılan uygulamaların kaçınılmaz bir sonucudur."