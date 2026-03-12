Ilıcak ve Altan'a FETÖ'den Hapis - Son Dakika
Ilıcak ve Altan'a FETÖ'den Hapis

12.03.2026 17:04
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, FETÖ'ye yardım etmek suçuyla yeniden hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından üçüncü kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden yargılandıkları davada "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nazlı Ilıcak ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ilıcak, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan Nazlı Ilıcak'a 3 yıl 9 ay, Ahmet Altan'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Dava süreci

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri ve ekranlarda darbe çağrışımı yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkındaki ilk kararını 16 Şubat 2018'de açıklamıştı.

Mahkeme heyeti bu kararında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 sanığa "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin "anayasayı ihlal" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar veren Daire, bu sanıkların "anayasayı ihlal" suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin kanıtlanamadığını belirtmişti.

Anayasa Mahkemesinin "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine" ilişkin kararı üzerine adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilen Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini isteyen yüksek mahkeme, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in eylemlerinin ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 Kasım 2019'da Ahmet Altan'ı, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'ı da 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mehmet Altan'ın, cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilememesi, suç işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraatine yönelik hüküm kuran heyet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirim uygulanmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkındaki hüküm ise Yargıtay tarafından onanmıştı. Sanıkların Adalet Bakanlığına yaptığı "kanun yararına bozma" başvurusu üzerine dosya Yargıtay tarafından incelenmiş, bazı tanıklar dinlenilmeden karar verildiği için sanıklar hakkındaki hüküm bozulmuştu.

Dosya yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, sanıklardan Şükrü Tuğrul Özşengül Temmuz 2022'de kalp krizi geçirdiği cezaevinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Altan hakkındaki beraat kararı ise onanmıştı.

Yerel mahkeme 14 Şubat 2024'te üçüncü kez karar vermişti

Davayı 14 Şubat 2024'te üçüncü kez karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak'ı "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, aynı suçtan Ahmet Altan'a 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti.

Sanık Yakup Şimşek'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmeden heyet, sanıklar Ilıcak ve Altan hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmetmişti.

Üçüncü kez verilen hüküm de Yargıtay Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Kaynak: AA

