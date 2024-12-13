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İlk-Ortaokul öğrencilerinden kuşlar için sıcak yuvalar hazırlandı

ANKARA - Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu'nda öğrenciler kış mevsiminde soğuk havalara karşı kuşların korunması için hazırladıkları 100 adet kuş evi ve 400 adet yemliği okul bahçesindeki ağaçlara astı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yer alan Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler kış mevsiminin gelmesinin ardından okul bahçesindeki ağaçlara konan kuşları korumak ve beslemek için bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmeye karar verdi.

"Kuşlara Bir Avuç Umut Oluyoruz" sloganıyla başlatılan proje sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve velilerin işbirliğiyle 100 adet kuş evi ve 400 adet yemlik hazırlandı. Kuş evlerinin yapımında plastik atıklardan geri dönüşümde kazandırılan malzemeler kullanıldı. Bu sayede hem doğa temiz kaldı hem de kuşlar için soğuk havalara karşı sıcak yuvalar hazırlandı.

Yemlikler ise öğrencilerin evlerinde tüketilen tuvalet kağıtlarından kalan rulolar sayesinde yapıldı. Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ruloları öğretmenlerinin temin ettiği bala batırdı. Ardından kuş yemlerine batırılan rulo etrafı çevrili bir kuş yemliğine dönüştü. Okul bahçesindeki ağaçlara asılan minik evler kuşlara yuva olurken, yemlikler ise onların kış ayını besin arama konusunda biraz daha rahat geçirmesini sağlayacak.

Öte yandan söz konusu proje sayesinde öğrenciler de çeşitli kazanımlar elde etti. Öğrencilerde hazırlanan kuş yuvaları ve yemlikler sayesinde merhamet duygularının geliştiği gözlemlendi. Bunun yanı sıra da öğrenciler için unutulmaz güzel anılar yaşandı.

"Öğrencilerimizin merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamak amaçladık"

Şehit Ersin Utlu İlk-Ortaokul Müdürü Cem Aşır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuz birkaç kuş türüne ev sahibi yapmakla birlikte aynı zamanda kuş popülasyonunun fazla olduğu bir bölgede yer almakta. Bizde buradan hareketle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmek istedik. Proje ile aynı doğayı paylaştığımız kuşların kış dönemindeki zorlu yaşam mücadelelerinde onlara destek olmak. Aynı zamanda öğrencilerimiz ile bu konuda farkındalık oluşturarak öğrencilerimizin merhamet duygularının gelişmesine katkı sağlamak amaçladık. Öğrencilerimiz yaptıkları kuş evlerini ve okulumuzda kağıt rulolardan oluşturdukları kuş yemliklerini okulumuz bahçesindeki ağaçlara ve uygun alanlara yerleştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Ortaokul öğrencilerimizin de birlik duyguları gelişmiş oldu"

Şehit Ersin Utlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Hamide Zengertaş ise açıklamasında, "İlkokul öğrencilerinde kışında ihtiyacı olan canlılara yardım etme. Merhamet duygularının farkındalığını kazanmış olacak. Bunu uygulamalı olarak kuşların yemliklerini kendileri oluşturduğu için bu farkındalığı da daha pekiştirmiş olacaklar. Ortaokul öğrencilerimizin de birlik duyguları gelişmiş oldu. Hem de küçük çocuklar ile birlikte bunu yaptıkları için sosyal sorumluluk projelerini yerine getirdikleri için kendilerini mutlu ve yeterli hissettiklerini düşünüyorum. 400 öğrencimiz ile katıldık mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Böyle sıcacık bir projede yer aldığımız için mutluyuz"

Şehit Ersin Utlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cansen Kaşka ise açıklamasında, "Bu soğuk kış günlerinde öğrencilerimiz ile birlikte böyle sıcacık bir projede yer aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

"Yardımseverlik ve hayvanseverlik kazanımlarını çocuklar kazanmış oldu"

Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Öztürk ise açıklamasında, "Çocuklarımızla hayvanseverlik adına bir farkındalık oluşturmak için bir proje yaptık. Kuş yuvaları ve yemlikler hazırlayarak çocuklarımız ile beraber ağaçlara astık. Diğer okullara da örnek olmasını diliyoruz. Yardımseverlik, hayvanseverlik ve doğaya severlik bütün bu kazanımları çocuklar kazanmış olacak" ifadesini kullandı.

"Hem aç hem de yuvasız kalmadılar"

4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Sönmez ise "Yaptığımız etkinlik kuşlar için çok iyi bir etkinlik. Hem aç hem de yuvasız kalmadılar. Bizde iyi bir iş yapmış olduk. Güzel bir etkinlik oldu. Rulo kağıdını bala bandırdık sonra da kuş yemine batırdık. Kendimiz yuvalar yaptık. Şimdi buralara asacağız. Onlarda yuvasız ve aç kalmayacak" diye konuştu.

"Kuşlar aç kalmayacağı için mutlu hissediyorum"

Öğrencilerden Mehmet Emin Ay ise "Kuşlar aç ve evsiz kalmayacağı için çok mutlu hissediyorum" dedi.

"Kuşlar sıcakta duracağı için mutluyum"

Bir kız öğrenci ise "Süs kabağını oyarak içeriye kalem yerleştirdim. Kuşlar sıcakta duracağı için mutluyum. Bunun içinde kalem var. Kuşlar geldiğinde konabilsin diye içine kalem koydum" kaydetti.

"Kuşlar yemlerini yiyorlar ve bizde mutlu oluyoruz"

Öğrencilerden Ahu Berra Doğan ise "Kuşların bu soğuk kış günlerinde beslenmesi için yapılan verimli bir etkinlik. Kuşların beslenmesi ve onların daha uzun süre yaşaması için çok güzel bir etkinlik oldu. Ağacımıza asıyoruz ve soğuk kış günlerinde kuşlar yemlerini yiyorlar ve bizde mutlu oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kuşlar içlerine girip üşümüyorlar"

Öğrencilerden Mert Kaplan ise "Bu bir kuş evi. Tahtalardan yapılmıştır. Bu soğuk kış günlerinde kuşların yuvalara girip üşümemesi kendilerine bir yuva yapması için bu evler yapılmıştır. Ağaçlarımıza asıyoruz kuşlarda içlerine girip üşümüyorlar" ifadesini kullandı.

Kuşların soğuk havalarda daha rahat yiyecek bulması hedeflendi

Öğrencilerden Taha Kılıç ise "Bu etkinlikler kuşlar ve canlılar için iyi oluyor. Karlı ve soğuk havalarda yiyecek bulmaları zorlaşıyor. Bu etkinlikte onların kolay yemek yemesi için daha iyi oluyor" dedi.

Öte yandan söz konusu etkinliğe Elmadağ Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel de katıldı.