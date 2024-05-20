İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti

İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu\'yu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti. İmamoğlu, Bayrampaşa'nın değerinin hak ettiği ölçüde hissedilmediğini belirterek, ilçenin daha iyi bir seviyeye ulaşması ve İstanbul'un bundan etkili şekilde faydalanması için çalışacaklarını söyledi.

20.05.2024 19:12  Güncelleme: 19:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Bayrampaşa'nın değerinin hak ettiği ölçüde hissedilmediğini belirten İmamoğlu, "İnşallah hem Bayrampaşa arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacak hem de İstanbul'umuz bundan etkili şekilde faydalanacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu  makamında tebrik etti. Mutlu ile bir araya gelmekten hem mutluluk hem de gurur duyduğunu belirten İmamoğlu, "Çok değerli yol arkadaşımızın Bayrampaşa'da belediye başkanı olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bayrampaşa, İstanbul'umuzun çok merkez noktasında bir ilçemiz. Aslında hak ettiği ölçüde belki de hissedilmiyor değeri noktasında. Bu konuda bugüne kadar Bayrampaşa'yla ilgili bazı özenli adımlarımız oldu ama bunları bu dönemde çok daha yukarıya taşımak ve Hasan Başkanımızla, yol arkadaşlarıyla, meclis üyesi arkadaşlarımızla, bürokrasideki yol arkadaşlarıyla özenli, uyumlu, hassas bir dönemi hep birlikte var edeceğiz. İnşallah hem Bayrampaşa arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacak hem de İstanbul'umuz bundan etkili şekilde faydalanacak" dedi.

"Değerini hissettireceğiz"

Bayrampaşa'nın çok özel konumları olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Barındırdığı, Türkiye'nin özeti gibi her yöreden insanın bir arada, çok mutlu ve uyumlu olduğunu gördüğüm, çok keyifle takip ettiğim bir nokta. Gerçekten küçük dokunuşlarla çok özenli bir pozisyona evrileceğini şimdiden hissedebiliyorum. Değerini hissettireceğimiz ilçelerimizden bir tanesi olacak. Yolun açık olsun başkanım, sizlerin ve ekibinizin. İnşallah bugün başlangıç yapacağımız güzel bir toplantımız sonrasında bizim de iyi bir, özenli bir yol haritamız oluşacak ve güçlü bir yolculuğumuzu hep beraber yönetiyor olacağız" diye konuştu.

Mutlu: Değişim süreci Türkiye'mize hayırlı oldu

Mutlu da İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Sizlerle beraber uzun bir yol yürüdük. 31 Mart'ta da yine sizlerin öncülüğünde gerçekten büyük mücadele vererek hem İstanbul'da hem Türkiye'de çok güzel sonuçlar aldık. Payınız büyük, emekleriniz büyük. Değişim sürecini başlattınız. Değişim süreci Türkiye'mize hayırlı oldu. Güzel sonuçlar çıktı. Bundan sonraki süreçte de çok daha başarılı, çok daha keyifli sonuçlar çıkacağına canı gönülden inanıyoruz. Bayrampaşa'mızda bu değişim rüzgarıyla sürecin değişmesi, sosyal bir belediyecilik anlayışı, kamucu yaklaşımla sizlerin öncülüğünü yaptığı değişim hareketiyle güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Vatandaş çok mutlu. Şu ana kadar, 1,5 aylık sürecimizde, saha çalışmalarımızda çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Bundan sonra sizinle iş birliğiyle daha iyi şeyler yapacağız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Mutlu, kurum kurmaylarının katılımıyla Bayrampaşa'nın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'yu ziyaret etti - Son Dakika

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