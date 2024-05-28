İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Tebrik Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Beşiktaş ilçesinin ihmal edildiğini ve görmezden gelindiğini belirtti. İkinci beş yılda da İstanbul için değerli işlere imza atacaklarını söyledi.

28.05.2024 12:20  Güncelleme: 12:36
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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tebrik ziyaretinde bulundu. Kendilerinden önceki dönemde, İstanbul'un bazı ilçelerinin ihmal edildiğini ve görmezden gelindiğini belirten İmamoğlu, "Bu noktada Beşiktaş ilçemiz de bunlardan birisiydi. Neresine baksanız, yapacak işiniz oldukça yüksek seviyedeydi. Biz, ikinci beş yılda da ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Birlikte, yine çok değerli işlerimize İstanbul adına imza atmaya devam edeceğiz. Buradaki iyi etkinin bütün İstanbul'a nasıl iyi geleceğini de insanlara nasıl kendisini iyi hissettireceğini de görebiliyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret ederek tebrik etti. "Rıza Başkanımız, Beşiktaş'ta ikinci dönemiyle beraber, daha güçlü hizmetler verme konusunda yola çıktı milletimizin teveccühüyle, kararıyla" diyen İmamoğlu, "Rıza Başkanımıza başarılar diliyorum. Umarım Beşiktaş'ın en başarılı beş yılını yaşar" dedi.

"İstanbul'un bazı ilçeleri ihmal edilmiş ve görmezden gelinmişti"

Kendilerinden önceki dönemde, İstanbul'un bazı ilçelerinin ihmal edildiğini ve görmezden gelindiğini belirten İmamoğlu, "Bu noktada Beşiktaş ilçemiz de bunlardan birisiydi. Neresine baksanız, yapacak işiniz oldukça yüksek seviyedeydi. Ama eşgüdüm içerisinde, iş birliği içerisinde, belli bir sıralamayla Beşiktaş ilçemizde, özellikle altyapıya dönük, özellikle bazı ana arterlerin, caddelerin güçlü bir biçimde vatandaşımızın konforlu kullanımına dönük yenilenmesiyle ilgili ki bunlar şehrin kalbi diyeceğimiz alanlar. Her ne kadar Beşiktaş'ın ikamet nüfusu İstanbul'un çok da yüksek olmayan ilçelerinden birisi olsa da günlük nüfusuna baktığımızda, gün içinde yaşayan nüfusuna baktığımızda, muhtemelen ilk beşe girecek seviyede bir yoğunluğa sahip bir ilçemiz. Bu yönüyle, burada yaptığınız hizmet, aslında İstanbul'un genelindeki kullanım konforuna da büyük katkı. Sel ve su baskınından tutun, yolların iyileştirilmesine, meydanlarından tutun parklarının geliştirilmesine ve ulaşımla ilgili, özellikle metro atılımımızın da önemli noktalarından birisi olan Beşiktaş'ta çok değerli bir beş yılı ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

"Alacaklı ilçelerimizi dengelemeye gayret ettik"

"Tabiri caizse, alacaklı olan bir kısım ilçelerimizin alacağını Büyükşehir Belediyesi nezdinde büyük bir gayretle dengelemeye gayret ettik" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hep söylüyorum; bunu yaparken, 39 ilçemizin hiçbirisini de ihmal etmeden yaptık. Bugün yine, yeni bir beş yıla Rıza Başkanımızla birlikte hizmet edeceğimiz ikinci dönemimize girerken, 39 ilçemizi geziyoruz. Birlikte stratejik planımız var. Ama İstanbul'da en hazırlıklı olduğumuz ilçelerden birisi. Biz, ikinci beş yılda da ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Birlikte, yine çok değerli işlerimize, İstanbul adına imza atmaya devam edeceğiz. Buradaki iyi etkinin bütün İstanbul'a nasıl iyi geleceğini de insanlara nasıl kendisini iyi hissettireceğini de görebiliyoruz. Bu bağlamda görevimizin, işimizin hem yoğunluğunun hem de aynı zamanda hassasiyetinin farkındayız. Hem iki yol arkadaşı olarak hem iki dost olarak hem de iki iyi hizmet etme gayreti yüksek belediye başkanı olarak, Başkanımızın Beşiktaş'taki yüksek başarısını, İstanbul'da da bizlerin kapsayıcılığını, adaletini ve her ilçeye iyi hizmet sunma gayretini, umuyorum bu beş yılın sonunda çok güzel sonuçlarıyla yine elde edeceğimiz günlere birlikte varabiliriz."

Akpolat: "Yapacağımız çalışmalar için çok heyecanlıyız"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Sizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Beşiktaş'ın sizin açınızdan ne kadar özel bir yer olduğunu hep hissettirdiniz bize süreç boyunca. En son mitingi de Beşiktaş'ta yaptınız. Biz, bunun bir totem olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş da en son seçimlerde, İstanbul'da en yüksek oranda desteği sağlamayı başardı. Beşiktaş'a yapmış olduğunuz hizmetler aslında bir nevi karşılığını bulmuş oldu. 5 senelik bir sürecimiz vardı. Burada da verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hem de yeni dönemle ilgili yapacağımız çalışmalar için çok heyecanlıyız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Akpolat, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Beşiktaş'ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ı Tebrik Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Tebrik Etti - Son Dakika

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