İBB Başkanı İmamoğlu, Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Dağıtımını Başlattı

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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 branşta faaliyet gösteren, toplam bin 350 amatör spor kulübüne, 61 milyon TL değerinde ekipman dağıtımını başlattı. İmamoğlu, "Amatör spor kulüpleri, olimpiyat hedefimizin en birinci ve en başlangıç noktasındaki kurumlarıdır. Onlar gelişirse, biz, olimpizm ruhuna kavuşmuş oluruz. Onlar gerçek anlamda iyi eğitimler verirse, işte o zaman 2036'da layıkıyla dünyaya güzel bir olimpiyat hazırlarız... Biz, dirençli ve dayanıklı bir toplumun geleceğini de işte tam da spor yapan çocuklarda ve nesillerde görüyoruz. Hepinizin yanındayız" dedi.

İBB, 20 branşta faaliyet gösteren, toplam bin 350 amatör spor kulübüne ekipman dağıtılması için tören düzenledi. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Cem Aydın'ın da yer aldığı tören, jimnastik, basketbol ve dans gösterileriyle, renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'un çok önemli bir spor kenti olduğunu, bu özelliğinin Türkiye'nin her noktasındaki çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Sporu çok seviyoruz. Sporu çok sevdiğimiz kadar, burada sadece sporcu bir gençlik yetiştirmek değil, aynı zamanda sağlıklı düşünen ve sağlıklı düşündüğü gibi, hayat boyu başarılı olmasını isteyen yöneticiler olarak, sporun, aynı zamanda başta çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel gelişimlerine ne kadar katkı sunduğunu bilerek, onların hayat boyu spor yapabilmelerine en üst seviyede katkı sunabilmeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Sistemli çalışmayla hareket ediyoruz"

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliğini yapacağını hatırlatan İmamoğlu, şuyle konuştu:

"Amacımız; aynı zamanda olimpiyat oyunlarında ve paralimpik oyunlarda, şehrimizi ve ülkemizi dünyada en üst sıralara taşıma konusunda bir spor politikası oluşturmak, sporcu yetiştirme süreci konusunda bilimsel, teknik ve hizmetleri geliştirmek ve bu konuda öncülük yaparak, Türkiye'nin spor politikalarındaki eksiklikleri giderecek, sporun siyaset üstü olduğunu, sporun yaşam biçimi olduğunu, sporun Atatürk'ün dediği gibi, 'zeki, çevik, akıllı nesiller yetiştirmek' adına en önemli çalışma süreçlerinden birisi olduğunu, toplumun her kesimine aktarabilmek. İşte sporda ülkemizin başarılarını, altyapıdaki başarıları en üst seviyeye taşıyarak, o uluslararası organizasyonlarda da en güçlü imzaları atma konusunda bu bilinçle, bu sistemli çalışmayla hareket ediyoruz."

"51 olan spor tesisi sayısını 75'e çıkardık"

Göreve geldikleri 2019'dan bu yana tesisleşme ve sporcu yetiştirme alanında çok büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB tarafından 51 tesiste spor hizmeti verilirken, bu sayıyı 75 yaptık. Su sporlarına ve atletizme özel tesisleri de bu dönemde açtık. Sadece yıl başından bu yana 7 yeni tesisi halkımızın ve sporcularımızın kullanımına sunduk. Okul bahçelerinde inşası başlayan 35 yeni salonu tamamlayarak, hizmete açtık. 15 yeni salonun da projesini bitirdik. Bunlardan 8'inin yapımına başladık ve çok kısa sürede hem öğrencilerimizin hem de halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Futbol sahaları, yüzme havuzları, su sporları merkezleri gibi farklı alanlara sahip 7 yeni spor tesisimizin yapımına da ayrıca devam ediyoruz. İBB tarafından düzenlenen spor organizasyonları ve müsabakalarının kalitesini, katılım düzeyini arttırdık. Başta İstanbul Maratonu ve Yarı Maratonu gibi dünyanın en iyi atletlerinin katıldığı, halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği uluslararası ve ulusal etkinlikleri her yıl geliştirerek düzenliyoruz. Ulugazi Yağlı Güreşleri, farklı etaplardan oluşan Tur İstanbul Uluslararası Bisiklet Yarışı ve Haliç Uluslararası Kürek Yarışları gibi pek çok etkinliği ilk kez İstanbullularla buluşturduk. Paydaşı olarak yer aldığımız Formula1, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası gibi dev organizasyonların en iyi şekilde düzenlenmesi noktasında ciddi katkılar sağladık.

"Göreve başladığımızdan bu yana verdiğimiz destek 130 milyon TL'nin üzerine çıkacak"

Amatör sporların ve spor kulüplerinin güçlenmesine katkı sunarak, İstanbul'un sporda elde ettiği başarıların artmasını hedefliyoruz. 2024 yılında futbolda 950, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere, toplam bin 350 amatör spor kulübüne ekipman desteği sağlayacağız. Bu yıl yaklaşık 61 milyon TL değerinde ekipman dağıtacağız. Böylece göreve başladığımızdan bu yana, amatör kulüplerimize verdiğimiz destek, 130 milyon TL'nin üzerine çıkacak. Bu yıl 20 branşta, 45 farklı kalemde 215 bin 350 adet ekipman dağıtımı yapacağız. Sadece ekipman desteği değil, spor tesisi desteğiyle de amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Statlarımızı, futbol sahalarımızı, spor tesislerimizi amatör spor kulüplerimize tahsis ederek gerek antrenmanlarına gerekse müsabakalarına ev sahipliği yapıyoruz. 13 stat, 4 futbol sahası, 1 atletizm pisti, 1 buz pisti, 1 jimnastik salonu, 5 su sporları merkezi olmak üzere, 25 tesisimizde kulüplerimize ve sporcularımıza destek veriyoruz. 255 kulübün binlerce sporcusu bu tesislerde antrenmanlarını yapıyor ve müsabakalara çıkıyorlar."

"Hepinizin yanındayız"

"Amatör spor kulüpleri, olimpiyat hedefimizin en birinci ve en başlangıç noktasındaki kurumlarıdır" diyen Ekrem mamoğlu, sözlerini, "Onlar gelişirse, biz, olimpizm ruhuna kavuşmuş oluruz. Onlar gerçek anlamda iyi eğitimler verirse, işte o zaman 2036'da layıkıyla dünyaya güzel bir olimpiyat hazırlarız. Olimpiyatı hazırlamak, olimpizm ruhuna sahip olmak demek, çağdaş bir topluma sahip olmak demektir, sağlıklı bir topluma sahip olmak demektir. Bu hem ruh sağlığı hem beden sağlığı hem akıl sağlığı demektir. Öyle bir toplum, hiçbir zaman yıkılmaz, dirençli ve dayanıklı olur. Biz, dirençli ve dayanıklı bir toplumun geleceğini de işte tam da spor yapan çocuklarda ve nesillerde görüyoruz. Hepinizin yanındayız" diye tamamladı.