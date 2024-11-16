İmamoğlu, Kayyum Atanan Ahmet Türk\'e Destek Ziyaretinde Bulundu

Güncel

Isparta\'da ölen köpeği için yaptığını duyanlar şoke oldu

Fay hattı bulunmayan Rize\'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(MARDİN) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım günü İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulunmak için kente geldi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Ahmet Türk'ün yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile DEM Partili ilçe belediye başkanları ve çok sayıda CHP'liler tarafından karşılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, daha sonra Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Türk'ün evini ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da eşlik ettiği ziyarette İmamoğlu, Ahmet Türk'ün tarihi evini gezdi. İmamoğlu'nun ziyareti nedeniyle Türk'ün evinde onlarca kazanda hazırlanan yemek, konuklara ikram edildi.