İmamoğlu\'ndan Haluk Bayraktar\'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, " İsrail'e jet yakıtı sattılar" iddiasını yaymakla suçladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibiyle ilgili polemik hala devam ediyor. İmamoğlu, Bayraktar'ın "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" sözlerine "Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Bu iş akraba işi değil kardeşim." yanıtını verdi.
Geçtiğimiz günlerde siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un "İsrail'e jet yakıtı satmışlar" diyerek Baykar şirketinin yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşmasıyla başlayan polemikte yeni bir gelişme yaşandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiaları yayanların arkasında İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu öne sürerek "Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." demesine ilişkin konuştu.
Uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Bayraktar'ın sert sözlerine "Beni hedef haline getirerek bir dil kullanan şahıstan bahsettiniz. Çok nezaketsiz bir davranış. Bu nezaketsiz ve iftira dolu davranışın muhatabı olmadım, olmam. Şunu da söylemem lazım. Ülkemizde bazen yetki verilmiş insanlardan daha fazla o yetkiyi pervasızca kullanma girişiminde bulunan insanlar var. Kimden bahsediyoruz? Yetkinin sahibinin yanındaki eş dost akrabadan bahsediyoruz. Ben de diyorum ki bu iş akraba işi değil kardeşim." yanıtını verdi.
İmamoğlu, konuşmasının devamında "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım ve ben hukuki, yasal yetkilerimi kullanırım. Ülkemizde son 15 yıldır farklı kavramlarla, farklı makamlarla, üzülerek söylüyorum ki, bu kavram yok sayılmıştır ve ahlak sınırlarının dışına çıkılmıştır. Bu konuşmayı yapan kişi Türkiye'de güçlü bir sanayi kuruluşu, savunma sanayi kuruluşunun başındaki insan olabilir. Ama o kadardır. Herhangi bir kişiyle eşit haklara sahiptir. Hukukun herkese eşit uygulanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Haluk Bayraktar'ın çıkışına İBB'den açıklama gelmiş, yayınlanan yazıda 31 Mart göndermesi yapılarak, "Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların, bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz. Bu şahıs ve benzerleri sosyal medyada dezenformasyon yaparak, içindeki kin ve nefreti toplumu kutuplaştırmak için kullanıyor. Bu millet sizin kötü aklınıza 31 Mart'ta dersini verdi, vermeye de devam edecektir." denilmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddialarda Türkiye'nin İsrail'le ticarete devam ettiği öne sürülmüştü. Gazetecinin paylaştığı belgelerde ihracat kalemleri arasında uçak yakıtı dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Ticaret Bakanlığı, "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddialarını yalanlamıştı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın 'Tasmalı köpek' çıkışına yanıt - Son Dakika
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