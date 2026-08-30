İmamoğlu\'ndan Gemi Faciasına Taziye Mesajı

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'den hareket eden yolcu gemisinin Girne açıklarında batmasına ilişkin yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar; kayıp yolcular için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından ise iyi haberler gelmesini diledi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kalkan yolcu gemisinin battığını üzülerek öğrendim. Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kayıpların bulunması için çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. İnşallah daha fazla can kaybı olmadan bu süreci atlatırız" ifadelerini kullandı.