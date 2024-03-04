İmamoğlu'ndan Kurum'a: "Madem İddialısın Çık Kameraların Karşısına de Ki, 'Kanal İstanbul Ya-Pıl-Ma-Ya-Cak"

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Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece halk buluşmasında konuştu. " İstanbul'un gündemi hayat pahalılığı" diyen İmamoğlu, "Bakanları işlerini, güçlerini bıraktılar, İstanbul'a dadandılar. Millet sizi, İstanbul seçiminde Ekrem'in ve İstanbulluların aleyhine çalışma yapın diye seçmedi. Memleketi batırdılar. 2023'te bu millet size oy verdi. Kabul ediyoruz. Ama siz bu işleri düzeltin diye, oy verdi. Ama ne yaptılar? Daha kötü yaptılar. Ben her gün bir açılış yapıyorum. Sizin engellerinizi birer birer aştık. İstanbul'da, reklamlarında, senden çok başkalarının fotoğrafları var. Senin gündemini de o belirliyor. Madem öyle iddialısın; çık kameraların karşısına de ki, "Kanal İstanbul ya-pıl-ma-ya-cak" dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile gerçekleştirdiği semt pazarı ziyaretinin ardından, seçim otobüsüyle ilçe turu yaptı. Vatandaşlar, yol boyunca büyük ilgiyle karşıladıkları İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı noktalarda otobüsün önünü kesenlere kısa konuşmalar yapan İmamoğlu, halk buluşması öncesinde de Küçükçekmece Belediyesi Fevzi Çakmak Emekliler Lokali açılışına da katıldı.

"BU TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAYIN"

Vatandaşların marteniçka bileklik hediye ettiği İmamoğlu, konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bizim meydanlarımızda sevgi var. Biz bir aileyiz. Her siyasi görüşten, her etnik kökenden, her inançtan hep beraber buluştuk, buluşmaya devam ediyoruz. Sizlerle çok mutlu oluyoruz. Sizlerin enerjisi, duası, sevgisi her türlü musibeti bizim başımızdan uzak tutmaya yeter. 'Bir Zaza'nın soğanı sevdiği kadar seviyoruz seni Eko Başkan.' Çok tatlısın güzel abim ya. 'Burası Küçükçekmece, İstanbul'u tanımayanlara oy yok' diyor. 'Yok bu işin sağı, solu, aklın yolu İmamoğlu.' Teşekkür ederim. İnşallah bu güzel duygularınıza ben layık oldum, olmaya devam edeceğim. Bir süre önce sizi tehdit eden biri vardı. Biliyorsunuz değil mi? 'Oy verirseniz hizmet yaparım. Oya göre iş yaparım' dedi. Dedi mi? Ben ne dedim? 'Bakın; bu tehditlere aldırış etmeyin. Bu tehditlere pabuç bırakmayın' dedim. 'Çünkü, o sizden korkuyor' dedim, korkuyor. O sizi, onun için tehdit ediyor. Ne oldu? Bakın ne oldu? Hemen sözleri değişti, farkında mısınız? Hizaya gelindi."

"BU MİLLETE EFELİK YAPMA DEVRİ, 29 EKİM 1923'TE BİTTİ"

"En tepeden tırnağa, kamu yöneticisi, bu milletin hizasında durmak mecburiyetindedir. Millete efelik yapmayacaksın. Bu millete efelik yapma devri, 29 Ekim 1923'te bitti. Bitti kardeşim. Bu memlekette Cumhuriyet var. Bu memlekette demokrasi var. Bu millet, kendisine efelik yapanı sevmez. Bakın bu millet, mutlaka ve mutlaka haddini bildirir. Demokrasinin en güzel had bildirme yeri neresi? Sandık. Öyle değil mi? Onun için bu milletin hizasına geldi. Bakalım kaç gün tahammül edecek. Bakalım kaç gün dişini sıkacak. Huylu huyundan vazgeçmez. Bugün, enflasyonu açıkladı bir kuruluş. Yüzde 130'a yakın enflasyon rakamları var artık bu ülkede. Üç haneli. Bu milletin cebindeki parayı pul ediyor. Bu milleti fakirleştiriyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Aklın ve bilimin dışında davranırsan, liyakatli insanlara işini emanet etmezsen, ekonomi politikaları çöker. Bakın; ağır bir faiz yükü ve döviz karşısında her gün değer kaybeden Türk Lirası sorunuyla uğraşıyoruz. Paramız pul oldu. Sevgili dostlar; en büyük paramız 200 lira değil mi? Bakın; 200 lira 14 sene önce 130 dolar alıyordu. Şu anda 6 dolar alabiliyor."

"ÇIKTIK BU GERÇEKLERİ MEYDANLARDA KONUŞTUK, TARTIŞTIK"

"Bu milletin evlatları, kötü ekonomik koşullarda geçim sıkıntısı yaşıyor. En önemlisi, çok ağır bir hayat pahalılığı altında eziliyoruz. Başta emeklilerimiz olmak üzere, milyonlarca aile Cumhuriyet tarihinin en sefil ekonomik koşullarına mahkum edilmiştir. Emekli için istenen bir maaş artışında ise, hemen kıyamet kopardı. Doğru değil mi? Neymiş efendim? '7 bin lira verirsek 1,4 trilyon lira yük olur. 10 bin lira verirsek, 1,9 trilyon lira yük olurmuş' dedi. Doğru mu? Zaten bütçeye yük, hep nedense bu emeklilere verilince aklına geliyor. Başka koşullarda aklına gelmiyor. Bu kural hiç değişmedi yıllardır. İhtiyaç sahipleri ne zaman, 'Biraz zam alayım da yüzüm gülsün' dese hep, 'Dur; sen yüksün.' Böyle dediler mi? Böyle dediler. Biz ne yaptık? Çıktık bu gerçekleri meydanlarda konuştuk, tartıştık. Size anlattık, anlatacağız."

"NE BU İLÇELER İLÇESİNİ UNUTANLARI KABUL EDER, NE BU ŞEHİR İTHAL ADAY KABUL EDER"

Rakibi Murat Kurum'un daha önce katıldığı bir programda Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırmasına gönderme yapan İmamoğlu, "Küçükçekmece'yi seviyorum. Çünkü benim hayatım buralarda geçti. İlçelerin ismini bırak karıştırmayı, Küçükçekmece'yi mahalle mahalle bilirim. Ne bu ilçeler ilçesini unutanları kabul eder, ne bu şehir ithal aday kabul eder" dedi. Küçükçekmece'den geçecek Sefaköy- Beylikdüzü metro hattının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından atılmayan imza ile engellendiğini hatırlatan İmamoğlu, "O imzayı tam 1,5 yıldır atmıyor. Bu millet, o imzayı da attıracak. Hiç boşuna direnmesin. Nasıl attıracak biliyor musunuz? 31 Mart'ta bize vereceğiniz oy katlanacak, 2 hafta içinde o imza atılacak göreceksiniz. Millete hizmeti, bir ülkenin başındaki yönetici engelleyebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın; desem ki bugün, 'Kanal İstanbul'u yapalım', ne var, ne yok her şeyi bir günde imzalar çatır çutur. Ama buradan söyleyeyim: Sen o işi unut kardeşim. Kanal İstanbul'u unut. Bu milletin geleceğini yok edecek böyle bir rant projesine, bu millet evet demeyecek."

"MADEM ÖYLE İDDİALISIN; ÇIK KAMERALARIN KARŞISINA DE Kİ, "KANAL İSTANBUL YA-PIL-MA-YA-CAK'"

"Bu konuda en çok rakibimin cevaplarına gülüyorum" diyen İmamoğlu, "Neymiş? İstanbul'un gündeminde olmayan konu, onun da gündeminde olmazmış. Açıkçası en doğru kurduğu uzun cümle de bu. Gündemini sen belirleyemiyorsun ki? Senin böyle bir yetkin yok. İstanbul'da, reklamlarında, senden çok başkalarının fotoğrafları var. Senin gündemini de o belirliyor. Madem öyle iddialısın; çık kameraların karşısına de ki, "Kanal İstanbul ya-pıl-ma-ya-cak.' Diyebilir mi? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olmayanlar, kendi gündemini belirleyemez de ondan diyemez. Bir kişi ne diyorsa, onu yapmaya mahkumdur. 16 milyon İstanbullu ne derse desin, onun bir kişinin ağzına bakacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"BAKANLAR İSTANBUL'A DADANDI"

"İstanbul'un gündemi hayat pahalılığı" diyen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hayat pahalılığını gündemlerine alsın. Bakanları işinden koparıp, İstanbul'a siyaset yapmaya yollamasınlar. Hepsi işlerini, güçlerini bıraktılar, İstanbul'a dadandılar. ya bırakın İstanbul'u İstanbulluya, gidin asıl işlerinize bakın. Millet sizi, İstanbul seçiminde Ekrem'in ve İstanbulluların aleyhine çalışma yapsın diye seçmedi. Memleketi batırdılar. 2023'te bu millet size oy verdi. Kabul ediyoruz. Ama siz bu işleri düzeltin diye, oy verdi. Ama ne yaptılar? Daha kötü yaptılar. Bugün daha kötü bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Ama biz ne yapıyoruz? Ben her gün bir açılış yapıyorum. Sizin engellerinizi birer birer aştık. Kurduğunuz tuzakları teker teker bozduk. Baktılar ki bizim İstanbullulara hizmet aşkımız, bunların hile ve ortaya koydukları kötülüklerden daha güçlü; baktılar ki bizim milletimize hizmetkar olma azmimiz, bunların iftiralarından ve tuzaklarından daha güçlü; şaşkına döndüler. Aklı sıra beni yıldıracaklardı. Ben yılmam, yıldırırım."