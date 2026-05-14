İbb Davası... İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Arasında Sorgu Tartışması

14.05.2026 18:37  Güncelleme: 21:36
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda iş insanı Murat Kapki'ye yönelik mahkeme başkanının sorgusuna sert tepki gösterdi. İmamoğlu, 'Bu soruyu sormanız gereken ilk kişi Kapki değildi' dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası'nda iş insanı Murat Kapki'ye yönelik Mahkeme Başkanının sorgusuna tepki gösterdi. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Kapki'ye Mahkeme Başkanının, "Çıkamayacağınızı anlayınca mı ifadenizi değiştirdiniz" sorusuna İmamoğlu, "Bu soruyu sormanız gereken ilk kişi Kapki değildi" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 38'inci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görüldü.

İmamoğlu'nun da katıldığı duruşmada iş insanı Murat Kapki savunma yaptı. Kapki, şunları söyledi:

"24 Haziran günü öğlen saatinde avukatım geldi. Avukat görüşmesi için içeriye girdim (Eşi) Feyza Hanım'ı adliyeye götürdüklerini söyledi. Tabii orada kan beynime sıçradı. Tam avukat bana bunu söylediği sırada arkamdan kapı açıldı. İnfaz memuru, 'Çağlayan'a gidiyorsun' dedi. Olaylar dakikası dakikasına oluyor. 'Savcı bey seni çağırıyor' dediler. Tekirdağ'dan Çağlayan'a 2,5 saat içerisinde kafamdan eşim tutuklanır mı; oğlum, kızım, çocuklarım ne olacak, neden eşimi aldılar, onun hiçbir suçu yok diye geçirdim. Kendi kendimi yiyorum. Kardeşimi tutuklamışlar, kayınpederimi almışlar."

"SAVCI, 'DAVET ETTİK' DEDİ"

Adliyeye geldiğindeki süreci anlatan Kapki, "Beni savcının odasının önüne getirdiler. Yanımda jandarmalar var, 7'nci kata çıktık. 'Avukatlarım burada mı? Eşim nerede? Avukatlarımı bulup görüşebilir miyiz' dedim. Kapıda 3-5 dakika bekledikten sonra beni içeri aldılar. Savcı bey sağ olsun ayağa kalktı, elimi sıktı. Direkt, 'Sayın savcım eşimi de almışsınız' dedim. Aynen bu şekilde sordum. O da gülerek 'Almadık canım, davet ettik' dedi. 'Allah razı olsun sayın savcım, beterin beteri var demek ki' dedim. Artık o esnada eşimin tutuklanma ihtimali dışında hiçbir şey düşünemiyordum. Çocuklarımız ne olacak? Eşim tutuklanırsa neler yaşarız? Bunları düşünerek oturduğum yere gömüldüm" ifadelerini kullandı.

"SAVCI, 'FEYZA GİTSİN' DEDİ"

Savci ile görüşmesini anlatan Kapki, "Savcı bey bana açık açık her şeyi anlattı. Ben önceki verdiğim ifadelerin hiçbirini kabul etmiyorum; baştan söyledim, şu anda da yine söylüyorum. Savcı bey konuşmamda aynen 'Konuş' dedi. Ben de 'Ne konuşayım sayın savcı, bir şey bilmiyorum. Yemin ediyorum bir şey bilmiyorum' diyorum. Biraz sohbet ettik, bana bir kahve söyledi. Sonra 'İfade verecek misin' dedi, ben de 'Vereceğim' dedim. Kahveyi bitirdik, yine sohbet ettik. Savcı bey bana daha önce ifade veren kişilerin ifadelerini okudu. Yani hakkımda verilen ifadeleri okuyor ama kimin olduğunu söylemiyordu. Sonra bir ara durdu, telefon açtı. 'Feyza Hanım tamam, gitsin' dedi. Aynen böyle. Yemin ediyorum size 'Feyza gitsin' dedi" diye konuştu.

"ASLINDA ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMEDİM"

Kapki, 24 Haziran'da verdiği ifadeye dikkati çekerek, "Dosyadaki neredeyse bütün etkin pişmanlık ifadeleri 'Ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' cümlesiyle başlar. Savcı bey bana sordu, 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musun' diye. 'Hayır, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum' dedim. 'Peki' dedi; ifademizi yazdık, yazdık, yazdık... En sonunda bana dedi ki, 'İleride sana atfedilen bir suç çıkarsa o zaman etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin'. İstemediğimi söyledim ama 'Bu ileride senin için iyi bir şey olabilir' dedi. Ben de avukatıma sordum, 'Yazabilirsin' dedi. Oraya o şekilde yazdık. Yani aslında ifadelerime bakarsanız ben etkin pişmanlık ifadesi vermedim" diyerek süreci anlattı.

MAHKEME BAŞKANINDAN "MİTİNG DEĞİL" UYARISI

Savunmasının ardından Kapki'nin hakim sorgusuna geçildi. Mahkeme Başkanı, Kapki'ye "Çıkamayacağınızı anlayınca mı ifadenizi değiştirdiniz" sorusunu yöneltti. Bu sırada Ekrem İmamoğlu araya girerek, soruya itiraz etti. Mahkeme Başkanı, "Ekrem Bey sesinizi yükseltmeyin. Burası miting alanı değil, araya giremezsiniz. Burası mahkeme salonu" dedi. İmamoğlu, "Bu soruyu sormanız gereken ilk kişi Kapki değildi. Birçok etkin pişmanlıkçı konuştu. Bu insanların can ve mal güvenliği size emanet" diye konuştu.

Tartışmalar üzerine Mahkeme Başkanı, duruşmayı bitirdi. Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

İMAMOĞLU, KAPKİ'NİN EŞİNE SESLENDİ

İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken tutuksuz sanıklar arasında yer alan Kapki'nin eşi Feyza Kapki'ye, "Size ve evlatlarınıza yapılanları duyunca kanım dondu. Evlatlarınızın hakkını savundum" diye seslendi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:58:14. #7.13#
