İmamoğlu'nun Adliye Çıkışındaki Gerginlik: TOMA ve Biber Gazı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Adliye Çıkışındaki Gerginlik: TOMA ve Biber Gazı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin ardından yaptığı konuşma öncesi TOMA'nın engel olmasıyla başlayan gerginlikte polis biber gazı kullandı. CHP yöneticileri, provokasyonlara karşı halkı sakin olmaya ve emniyet güçleriyle iş birliği yapmaya çağırdı.

31.01.2025 17:43  Güncelleme: 18:24
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade sonrası konuşma yapacağı otobüsün önünün TOMA ile kesilmesi üzerine başlayan gerginlik sırasında polis biber gazı da sıktı. O anlarda CHP yöneticileri, sağduyu çağrısı yaparak hem halkı hem de emniyet güçlerini korumaya çalıştı. Otobüsten de anonsla provokasyon uyarısı yapılarak "Polislerimize lütfen karşılık vermeyelim, gerekli yönlendirmeleri zaten bizlere yapıyorlar, teşekkür ediyorum anlayışları için" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adliye çıkışında konuşma yapacağı otobüsün önünün TOMA ile kesilmesi üzerine başlayan gerginlik sırasında polis biber gazı da sıktı. CHP'li yöneticiler, olaylar sırasında hem halkı hem de emniyet güçlerinin zarar görmemesi için yoğun çaba gösterdi.

O anlarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yurttaşların engellenmesine "Ayıp ya, ayıp ayıp" diyerek tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Suat Özçağdaş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu yöneticiler halkın önünün açılmasını istedi. Zaman zaman arbede ve gerginliğin yaşandığı anlarda barikat bir süre sonra aşıldı. Vatandaşlar "Baskılar bizi yıldıramaz", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Tayyip istifa" sloganları ile otobüse doğru yürüdü.

"Lütfen provokasyonlara izin vermeyelim, sakinliğimizi koruyalım"

Gerginlik anlarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başta olmak üzere CHP'li yöneticiler hem halkın hem de görevli polislerin zarar görmemesi için büyük çaba harcadı. İmamoğlu'nun konuşma yapması beklenen otobüsten de anonsla provokasyon uyarısı yapıldı ve "Polislerimize lütfen karşılık vermeyelim, gerekli yönlendirmeleri zaten bizlere yapıyorlar, teşekkür ediyorum anlayışları için ama bu kadar yoğun, bu kadar kalabalık ortamda gerçekten provokasyon olabiliyor. Lütfen provokasyonlara izin vermeyelim, sakinliğimizi koruyalım ve hep birlikte Ekrem Başkanımızın bize hitap etmesini bekleyelim. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz." denildi.

"Bugün İstanbul'da tarihi bir savunmaya imza attık"

Çağlayan'da yaşananlara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir açıklama yaptı. "Bugün İstanbul'da tarihi bir savunmaya imza attık" diyen Çelik, "Zor şartlarda, engelleri aşa aşa, zulme karşı duranların şanına yaraşır bir gün yaşadık. Birlik ve irademizi gösterdik. Gurur verici, cesur ve görkemli bu günde; Çağlayan'ı dolduran, iradesine sahip çıkan tüm İstanbullulara ve Türkiye'nin dört bir yanından desteğe koşan halkımıza, adaletin yanında duran siyasi partilerimize, sendikalarımıza, sivil toplumumuza ve avukatlarımıza CHP İstanbul İl Başkanlığımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Kurtuluş yok, tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Çağlayan'da yaşananların ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle:

"Engelleme girişimlerine karşı halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğimizi gösterdik"

"Bugün halkımızın vicdanı, hukuksuzluğa karşı bir kez daha tek yürek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasallaştırılmış yargı müdahalesine karşı, adalet talebimizi Çağlayan'dan haykırdık. Engelleme girişimlerine karşı halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğimizi gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü olarak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe belediye başkanlarımızla, hukukçularla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve demokrasiye sahip çıkan tüm yurttaşlarımızla birlikteydik. Hukukun üstünlüğüne inanan herkesle birlikte mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Adliye Çıkışındaki Gerginlik: TOMA ve Biber Gazı - Son Dakika

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