İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesi Dış Basına Nasıl Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesi Dış Basına Nasıl Yansıdı

İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı dış basında geniş yer buldu. Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'in "Türk okulu muhalefete darbe olarak Erdoğan'ı rakibinin diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu hamle, başta İmamoğlu olmak üzere muhalif isimlere yönelik yasal baskıların arttığı bir dönemde geldi" denildi. ABD merkezli Bloomberg'in haberinde ise, "Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin ülkenin en üst makamına aday olmasını potansiyel olarak engelledi" ifadelerine yer verildi.

18.03.2025 22:19  Güncelleme: 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı dış basında geniş yer buldu. Londra merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'in "Türk okulu muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu hamle, başta İmamoğlu olmak üzere muhalif isimlere yönelik yasal baskıların arttığı bir dönemde geldi" denildi. ABD merkezli Bloomberg'in haberinde ise, " Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin ülkenin en üst makamına aday olmasını potansiyel olarak engelledi" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ön seçimle belirlenecek Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararı dış basında da geniş yer buldu.

Merkezi Londra'da bulunan uluslararası haber ajansı Reuters'in "Türk okulu muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde "İstanbul Üniversitesi Salı günü yaptığı açıklamada, Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibinin diplomasını usulsüzlükler nedeniyle iptal ettiğini belirterek, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine günler kala muhalefete bir darbe vurdu" denildi. Haberde ayrıca, "Bu hamle, başta İmamoğlu olmak üzere muhalif isimlere yönelik yasal baskıların arttığı bir dönemde geldi. Belediye başkanına yönelik çok sayıda iddianame ve muhalefetin elinde bulunan belediye pozisyonlarına birkaç hükümet kayyumunun atanmasının ardından geldi" ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli uluslararası haber ajansı AP'nin "Erdoğan'ın kilit rakibinin diploması, Türkiye'deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi" başlıklı haberinde, "Bir üniversite, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olmasını engellemek için siyasi amaçlı olarak algılanan bir hareketle iptal etti" denildi.

ABD merkezli Bloomberg'in "Türkiye, Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanlığı adaylığını riske attı" başlığıyla yayınlanan haberinde, "Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibinin ülkenin en üst makamına aday olmasını potansiyel olarak engelledi" denildi. Devamında, Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri olan İmamoğlu'nun geçen sene İstanbul'daki yerel seçimlerde Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana Cumhurbaşkanlığı'na aday olarak görüldüğü belirtilerek, "İmamoğlu Pazar günü ana muhalefet partisi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacaktı" ifadeleri kullanıldı.

Polonya Haber Ajansı PAP'ın "Üniversite muhalif İstanbul Belediye Başkanı'nın diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, İmamoğlu'nun adının 2028'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel aday olarak geçtiği belirtildi.

France 24'ün uluslararası haber ajansı AFP'den aldığı ve "Türkiye'deki üniversite Erdoğan'ın rakibinin üniversite diplomasını iptal etti" başlıklı haberinde, "Bu karar, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı gibi yükseköğrenim gerektiren bir makam için meydan okuma şansını elinden alabilir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Bloomberg, Politika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Londra, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesi Dış Basına Nasıl Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
İmamoğlu’nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basının: Usulsüzlük gerekçesiyle iptal edildi
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto

23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 23:53:06. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Edilmesi Dış Basına Nasıl Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.