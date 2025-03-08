İmamoğlu Ön Seçim Çalışmalarına İzmir'den Başladı. - Son Dakika
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İmamoğlu Ön Seçim Çalışmalarına İzmir'den Başladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmalarının ilk toplantısında, kendisine ve çevresine yönelik soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. İmamoğlu, ''Ey ilgili şahıs… Sana kötü bir haberim var. Rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Bu cümleleri aklına kazı. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin! Dört kere yaşattığım gibibeşinci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin” dedi.

08.03.2025 16:58  Güncelleme: 22:43
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(İZMİR) – CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ön seçim çalışmalarının ilk toplantısında, kendisine ve çevresine yönelik soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. İmamoğlu, "Ey ilgili şahıs… Sana kötü bir haberim var. Rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Bu cümleleri aklına kazı. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin! Dört kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin 23 Mart'ta yapılacak ön seçim startını İzmir'den verdi. İmamoğlu, seçim kampanyasının ilk toplantısını İzmir'de yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki toplantıda konuşan İmamamoğlu, son dönemde artan soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "hodri meydan" dedi.

"Korkmadım, korkmuyorum, korkmayacağım

Soruşturmaların kendilerini sindirmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"İktidar, zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Dün öğrendim ki aralarında kimi yol arkadaşım kimi tanıdığım kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Aralarında tanımadıklarım da var. Herhalde selam verdim diye ya da geçerken bana dokundu diye onları da yaktılar. Her geçen gün her saat bana ve arkadaşlarıma yeni bir saldırı uyduruyorlar. Son günlerde sizlerin karşısına çıkarak defalarca söylediğim bir şey var. Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların hiçbir saldırısından korkmadım, korkmuyorum, korkmayacağım. Ben bu yolda önce yüce Allah'a sonra da milletime güveniyorum. Kumpaslarla, entrikalarla, fitne ve fesatla kurdukları oyunu başlarına yıkacağız. Sanıyorlar ki malına, mülküne, aparasına çökerlerse korkar kaçarız, onların zulmünden korkarız, milletimizi yalnız bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalırım. Yahu siz milletin malına mülküne el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı sanıyorsunuz! Millet benimle. Varsa yoksa koltuk. O koltuk senin değil, milletin. O koltuk bir saltanatın değil. O koltuk bir ailenin değil, milletin evlatlarının.

"Ey ilgili şahıs! O biliyor kendini. Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın"

Ey ilgili şahıs! O biliyor kendini. Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler seni kovalıyor. Gerçekler senin peşinde. Bir yere kadar kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Sanıyor ki ben sineceğim, korkup kaçacağım. Ey ilgili şahıs… Sana kötü bir haberim var. Rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Sen benim bir köşeye çekilip susacağımı sanıyorsun. Ben birilerinin yaptığı gibi şantaj, montaj demiyorum. Daha net bir şey söylüyorum. Eğer benim arkadaşlarım en ufal bir haksızlığa hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün soyaları açın, bütün belgeleri paylaşın, kamuoyunun önüne koyun. Sana sesleniyorum. Hodri meydan! Uydurma belgelerle, gizli tanık beyanlarıyla belediye başkanlarını, yol arkadaşlarımı… O şekilde değil. Mertçe! Mert ol! Hatta gelin hepimizin vergileriyle ayakta duran TRT canlı yayın yapsın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. 86 milyon görsün duysun.

"Kusura bakma Erdoğan. Atı alan Üsküdar'ı geçti"

İzmir'den soruyorum. Var mı yüreğin? Eğer meydan okumama verecek yanıtın varsa bekliyorum. Yoksa yine Saray odalarına mı saklanıp konuşacaksın? O yalanları medyanda boy boy yayınlayarak bu milleti kandıracağını sanıyorsun. Bu millet sana inanmıyor. Senin medyana zaten inanmıyor. Kusura bakma Erdoğan. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Senin dönemin bitti. Mertsen, yiğitsen, ufacık da olsa vidan kırıntın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Hodri meydan! Millet, senin alicengiz oyunlarından bıktı. Derdiniz varsa ben buradayım. Bana gel, başkasına yürüme. Ben buradayım, bekliyorum. Millet de burada. Millet sandığı bekliyor. Bırakın milletin banka hesaplarını bloke edip mağdur etmeyi. Gel millete gidelim. Ne istiyorsun belediyelerden, belediyelerin şirketlerinden. Ne istiyorsun! Neymiş 'ahmak davasıymış.' Millet bunu biliyor. Savcıya tehdit, bilirkişi davası… Bir de kendinde olmayan diploma davası. Ben milletime sesleniyorum. Mesele ciddi. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık evlerinize, arabalarınıza, banka hesaplarınıza diploma gibi çöker. Ben biliyorum, millet de biliyor ne istediğinizi. Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Korkuyorsun. Korkuyor. Benden millete yanlış yapan korkar. Çünkü karşısında dimdik Ekrem İmamoğlu var.

"Milletin demokrasi tokadını yiyeceksin"

Soruşturma ve davaların ardında kendisinin adaylığını engelleme çalışması olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bir de sözde suç icat ediyorlar. 2019'dan beri bir belediyeye 5 senede bin 200 teftiş ve soruşturma olur mu? 2 bin 200 yapsan ne olur? 11 sende bulup buluşturduğunuz biri ahmak biri bilmem ne davanız. 2014'ten beri benim tek bir suçum var. Sandıkta yenemedikleri İmamoğlu olmak. Bizde buldukları esas suç bu. Bu cümleleri aklına kazı. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin! Dört kere yaşattığım gibi 5'inci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin. Çok korkuyorlar o sandıkta karşısında olurum diye. Beni bertaraf etmeye çalışıyorlar. Bir Ekrem'e bir şey olacakmış…Milyonlarca Ekrem var bu ülkede. Şimdi de devleti yönetmeye, milletimize hizmet etmeye talip olduk diye bize yapmadıklarını bırakmıyorlar. Milletin iradesini tanımayacaksınız öyle mi! Milletin demokrasi tokadını yiyeceksin. Ne yapsan nafile. O sandık gelecek Millet seni o sandıkta evine gönderecek. Yıkılmadık, korkmadık, yorulmadık. Cesaretiniz varsa karşıma çıkın. 23 Mart'ta önce CHP'liler yağa kalkacak. Sonra bu umut dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. Bir avuç insan kaybedecek, Türkiye kazanacak. Güler yüzlerimize, temiz kalplerimize, tevazuumuza, hoşgörümüze, sımsıcak kalbimize, sevgimize yenilecekler. Yeter ki bizler enerjimizle, cesaretimizle  bu millete daha büyük umut olalım. Yeter ki bizler kazanmaya odaklanalım. Yeter ki tam dayanışma içinde olalım. Haydi herkes 23 Mart'ta sandık başına."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Ön Seçim Çalışmalarına İzmir'den Başladı. - Son Dakika

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