İmamoğlu, Paralimpik Şampiyonlarını Ağırladı - Son Dakika
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İmamoğlu, Paralimpik Şampiyonlarını Ağırladı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcularını tebrik ederek, İstanbul'un 2036 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma niyetini vurguladı.

19.09.2024 18:19  Güncelleme: 18:43
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Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Klubü (İBBSK) sporcularını Saraçhane'de ağırladı. Şampiyon sporcuları tebrik eden İmamoğlu, "Türkiye olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde hem olimpik hem paralimpik oyunlara ev sahipliği yapma konusunda, 2036 adaylık talebimiz, niyetimiz zaten bütün dünya tarafından biliniyor. İnşallah 2036'da da paralimpik oyunlarının İstanbul'da yapıldığı bir ortamı hep beraber yaşarız" dedi.

İBBSK sporcuları, Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBBSK'nin madalyalı paralimpik sporcularını (Mahmut Bozteke, Paralimpik Oyunlar tekvando şampiyonu; Sadık Savaş, Paralimpik Oyunlar okçuluk ikincisi; Nazmiye Muratlı, Paralimpik Oyunlar halter üçüncüsü; Ecem Taşın Çavdar, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü; Nazan Akın Güneş, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü ve Cahide Eke, Paralimpik Oyunlar judo üçüncüsü) Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ile sporcu antrenörleri de ziyarette yer aldı.

"2036 adaylık talebimiz bütün dünya tarafından biliniyor"

İBBSK Başkanı Keleş'ten, "Sporcularımız, Paris'te çok büyük başarıya imza attılar, sağ olsunlar. Bizleri gururlandırdılar. Biz de onları bugün sizinle birlikte misafir edelim istedik. Hakikaten Türk sporu adına büyük bir başarı oldu Paralimpik Oyunlar. Bizi de temsilen arkadaşlarımız 6 madalya kazandılar. Olimpiyatlarda da 2 madalya kazandırmıştı kulüp sporcularımız. Toplamda sekiz madalya kazandırmış olduk" bilgilerini alan İmamoğlu, şunları söyledi:

Paralimpik oyunlar, açıkçası bizi mutlu etti. Biraz olimpiyat kısmında tam arzu ettiğimiz başarıyı elde edemedik. Beklediğimiz daha fazlasıydı. Ama paralimpikte de tam tersine sanıyorum en yüksek madalya sayısına ulaştığımız açık ara bir oyunları gerçekleştirdik. Hem siz değerli sporcularımızı hem de diğer kulüplerin sporcularını, ülkemiz adına mücadele eden sporcuları tebrik ediyoruz. Temennimiz, tabii ki hem olimpik hem paralimpik oyunların en güçlü şekilde devam etmesi. Bu yönde de Türkiye olarak, İstanbul'un ev sahipliğinde hem olimpik hem paralimpik oyunlara ev sahipliği yapma konusunda, 2036 adaylık talebimiz, niyetimiz zaten bütün dünya tarafından biliniyor. Sizin gösterdiğiniz bu başarı, özellikle paralimpik oyunlardaki bu gösterdiğiniz başarı, ülkemizde birçok vatandaşımızı, birçok kabiliyetli insanımızı bu yöne yönlendirecek ve spor yapmaya, sporda başarı elde etmeye dönük hamlelerini yapmaya onları cesaretlendirecektir. Bu kapsamda sizin varlığınızı ayrıca çok önemsiyorum."

"Madalyalar çok yakıştı siz değerli sporcularımıza"

Aynı zamanda, özellikle paralimpik sporcuların başarısı, toplumsal anlamda da insanlarımızın her koşulda, her ortamda ne kadar maharetli, ne kadar güçlü işler yapabileceğini de gösteren bir durum. Toplum açısından hem toplumun bu anlamdaki eğitimi hem toplum bu anlamdaki farkındalığını da büyütmesi noktasında, çok yönlü fayda olarak görüyorum paralimpik oyunlarının varlığını ve sizin gibi başarılı sporcuların toplumun gözünün önünde olmasını. Bu bakımdan da İBBSK'mizin geçmişten bugüne gelen paralimpik spor dallarındaki etkin halini daha da yukarıya taşımasını isterim. Bunu hem tesis olarak güçlendirmek hem değerli sporcularımıza antrenörlük yapan hocalarımızın bu anlamdaki kabiliyetlerini arttırmalarını istiyoruz, diliyoruz. Bu konuda kulübümüzü de destekleyeceğiz. Sizlerin sayesinde de daha çok sporcu, daha çok başarıyı elde ederiz. İnşallah 20236'da da paralimpik oyunlarının İstanbul'da yapıldığı bir ortamı hep beraber yaşarız. Madalyalar çok yakıştı siz değerli sporcularımıza. Hepinize nice başarılar dilerim."

İmamoğlu'nun ardından söz alan şampiyon sporcular da şampiyona sürecinde yaşadıklarını İBB Başkanı ile paylaştı. Sporcular, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı, İmamoğlu ve İBBSK Başkanı Keleş'e teşekkürlerini iletti. İmamoğlu, anı fotoğrafları şampiyon sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

İmamoğlu, Paralimpik Şampiyonlarını Ağırladı
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Paralimpik Şampiyonlarını Ağırladı - Son Dakika

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