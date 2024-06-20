İmamoğlu: Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağlar katkı sunuyor - Son Dakika
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İmamoğlu: Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağlar katkı sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği etkinlikte Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağların katkı sunduğunu belirtti. İmamoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin güvene, saygıya ve kazan-kazan prensiplerine dayandığını vurgulayarak, bu ilişkilerin sağlıklı bir seviyeye evrilmesine katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca Türk kökenli yatırımcıların Alman ekonomisinin gelişimine büyük fayda sağladığını ve Türkiye ile Almanya'nın uluslararası alanda en büyük ekonomik ortak olduğunu belirtti.

20.06.2024 01:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağların katkı sunduğunu belirtti.

İmamoğlu, Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneğinin (ATİAD) Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlediği etkinliğe katıldı.

Türkiye ile Almanya'nın özel bir ilişkiye sahip olduğunu belirten İmamoğlu, "Uzun yıllara dayanan, uzun ve dostane ilişkilerimiz var. Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok enteresan bir boyuta ulaşmış durumda. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem güvene, hem saygıya hem de kazan-kazan prensiplerine dayanmış olması, ilişkilerin bugün çok sağlıklı bir seviyeye evrilmesine de katkı sunuyor." dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik bağlar Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına katkı sunuyor. Almanya ve Türkiye'nin uluslararası alanda en büyük ekonomik ortak olma özelliği de bizim için özel bir durum. Zira 2023 yılında Almanya'ya 21 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek çok güçlü bir rakam. Bu ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,3'ü. Aynı zamanda Almanya'dan da Türkiye'ye 29 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Toplam ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaşması, Almanya'yı en ön sıradaki ülkelerden biri konumuna ulaştırıyor. İthalat ve ihracat seviyesinde dengeli bir ticaretin olması da önemli bir pozisyon."

Türklerin 62 yıl önce Almanya'ya işçi olarak gelip günümüzde büyük başarılar elde ettiklerini belirten İmamoğlu, "Türk kökenli yatırımcı Almanya'da oldukça yüksek. On binlerce şirket, 500 bin kişinin istihdamıyla Türk kökenlilerin Alman ekonomisinin gelişimine faydasının büyüklüğü bizler için geleceğe dair de umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Türkiye ve Almanya'nın kalkınmasına ekonomik bağlar katkı sunuyor - Son Dakika

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