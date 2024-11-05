İmamoğlu ve Davutoğlu'ndan Kayyım Tepkisi - Son Dakika
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İmamoğlu ve Davutoğlu'ndan Kayyım Tepkisi

İmamoğlu ve Davutoğlu, belediye başkanlarının görevden alınmasını demokrasi krizi olarak değerlendirdi.

05.11.2024 19:16
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Davutoğlu ve İmamoğlu açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının, hukukun üstünlüğü ve demokrasi zemininde tartışmalı olduğunu söyledi.

Bunun anayasal zeminde bir ihtiyaç doğurduğunu dile getiren İmamoğlu, "Şu anda mevcut anayasa maddesi, daha sonra oluşturulan bir kanun maddesi ve akabinde KHK düzenlemesiyle beraber bağlantı kurarak uygulama biçimi gerçekten çok tartışmalı, aynı zamanda ülkemizin demokrasisi açısından da seçme ve seçilme hakkına müdahale eden bir biçimde uygulanır durumdadır." diye konuştu.

TBB encümenlerinin, siyasi partilerle ortak bir çalışma yaparak, meselenin TBMM'de köklü bir çözüme kavuşmasını istediğini aktaran İmamoğlu, "Bu, bir CHP'li ya da DEM'li bir belediyeyi savunmak değil, bütün belediyeleri savunmaktır. Bugün iktidar partisinin yarınlardaki bir başka belediyesinin uğrayacağı haksızlığa hukuksuzluğa karşı onu korumaktır." dedi.

Yapacakları çalışmalarla oluşturacakları metni haftaya sunacaklarını aktaran İmamoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu taleplerine, Kurtulmuş'un yurt dışı dönüşünde kabul edeceği yanıtının verildiğini bildirdi.

Görevden alınan belediye başkanlarının yerine atananların fotoğraf çektirip paylaşmasına tepki gösteren, bunların Türkiye'ye yakışmadığını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"O bakımdan meseleyi siyaset üstü bir evreye çekip, sizlerin katkılarıyla bu süreci çözmek arzusundayız. Bu tür ortamlarda, ortamların gerilmesine ya da bir takım hak arama mücadelesinin demokratik ve hukukun dışına çıkan bir seyir haline dönüşmesine asla kimsenin müsaade etmemesi gerekir. Burada siyasetçiler de konuştuklarına, topluma verdikleri mesajlara dikkat edecek. Hak mücadelesi veriyor olsa da kimsenin hakkını hele de devletimizi aşağıya çekecek dil ve tavır da bulunmaması gerekiyor. Bu manada ben hak mücadelesi veren, canı yanan herkese, tutum, tavır ve davranışlarda yine hukuka uygun, demokratik mücadeleye uygun davranma konusunda hassasiyete davet ediyorum."

-"Kayyım yöntemine her zaman karşı çıkarız"

Davutoğlu da Ekrem İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, partisinin programını yazarken kayyım atamaları konusunu dikkatle kaleme aldıklarını söyledi.

Bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını, "demokrasi krizi" olarak niteleyen Davutoğlu, "Biz kayyım yöntemine her zaman karşı çıkarız. Çünkü halkın önüne sandık koyduysanız çıkan neticeye saygı göstereceksiniz." dedi.

Davutoğlu, bunun çözümünün, herkesin demokrasiye saygı duyması, hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını anlaması olduğunu kaydederek, "Halkın seçme yetkisini, milli egemenlik yetkisini oylarıyla tayin ettikten sonra o yetkiyi verdiğiniz halkın tercihine saygı duymadığınız anda demokrasi krizi yaşanıyor demektir. Biz esastan kayyım yöntemine her zaman karşı çıkarız. Çünkü halkın önüne sandık koyduysanız çıkan neticeye saygı göstereceksiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Davutoğlu'ndan Kayyım Tepkisi - Son Dakika

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