İmamoğlu: Yargılanma Aile Bağlarından - Son Dakika
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İmamoğlu: Yargılanma Aile Bağlarından

03.06.2026 20:27
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İmamoğlu, davadaki yargılamaların aile ilişkilerine dayandığını savundu.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 44'üncü gününde savunma yapan iş insanı Hüseyin Köksal'a soru sormak üzere söz alan Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın yargılanmasının temel nedeninin kendisiyle aile dostu olması olduğunu vurguladı. İmamoğlu, dosyada birçok kişinin aile bağları, dostlukları ve yakınlıkları nedeniyle yargılandığını savunarak, "Burada birçok arkadaşımın da nasıl ailelerinden dolayı yargılandığını herkes görüyor. Bu kaldırılabilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 68'i tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda görülüyor. Bugün duruşmada tutuklu sanıklardan iş insanı Hüseyin Köksal, savunmasını tamamladı. Sonrasında ise Köksal'ın çapraz sorgusuna geçildi.

İMAMOĞLU'NDAN HÜSEYİN KÖKSAL'A SORU: VİLLA ALIMINDA BENİM BİR TALEBİM, ÖNERİM YA DA ZORLAMAM OLDU MU?

Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal'ın savunmasının ardından söz alarak, Köksal'a İmamoğlu İnşaat'tan satın aldığı villa ile ilgili soru yöneltti. İmamoğlu, "Bu yönde benim bir talebim, sürece dair bir önerim, tavsiyem, zorlamam ya da herhangi bir diyaloğumuz olmuş mudur?" diye sordu. Köksal ise "Olmadı Sayın Başkan" yanıtını verdi.

"HÜSEYİN KÖKSAL'IN YARGILANMASININ SEBEBİ EKREM İMAMOĞLU İLE TANIŞ OLMASIDIR"

İmamoğlu, Köksal'ın yargılanmasının temel nedeninin kendisiyle olan aile dostluğu olduğunu savunarak, "Hüseyin Köksal'ın burada yargılanmasının yegane sebebi var: Ekrem İmamoğlu'yla tanış olmasıdır" dedi.

İmamoğlu, dosyada birçok kişinin aile bağları, dostlukları ve yakınlıkları nedeniyle yargılandığını öne sürerek, "Burada birçok arkadaşımın da nasıl ailelerinden dolayı yargılandığını herkes görüyor. Bu kaldırılabilir bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE HAKARET VE İFTİRALARA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİYOR"

İmamoğlu, kendisi ve ailesi hakkında sosyal medyada ve kamuoyunda yer alan hakaret ve iftiralara ilişkin suç duyurularına rağmen işlem yapılmadığını savundu.

"Benim şahsıma, aileme, kişiliğime yüzlerce hakaret ve iftira yöneltildi" diyen İmamoğlu, "Bugüne kadar bir tanesine bile soruşturma izni verilmeyen bir Çağlayan Adliyesi ile karşı karşıyayız. Bu normal bir düzen değil" dedi."

"İSTANBUL SAVCILIĞI BİR KARİYER MERKEZİNE DÖNMÜŞTÜR"

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, suç duyurularından sonuç alınmadığını söyledi.

İmamoğlu, "Suç duyurusuna muhatap olan savcıya kim karar verecek? HSK herhalde. Hiçbir işe yaramayacağını da adım gibi biliyorum. Çünkü orası bir kariyer merkezine, makam menfaatine dönmüştür. Bunu İstanbul Savcılığı da, bugünün hukuk düzeninde Adalet Bakanlığı da ispat etmiştir" dedi.

"BU İNSANLAR ONURLU BİR HAYSİYET MÜCADELESİ VERİYOR"

Hakkında ve dosyadaki diğer sanıklar hakkında yapılan haber ve paylaşımlara tepki gösteren İmamoğlu, Köksal'ın da "haysiyetine ve namusuna saldırı" niteliğinde iddialarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İmamoğlu, mahkeme heyetine seslenerek, "O dosyalara bakınız. Birkaç sayfadan sonra dayanabilecek misiniz? Bu insanların burada diri ve sağlam kalmasının altında yatan tek şey, kendi adlarına verdikleri onurlu bir namus ve haysiyet mücadelesidir" dedi.

"3000'İN ÜZERİNDE GAYRİMENKUL ÜRETTİM, GİZLİ TAPU LİSTEM YOK"

İmamoğlu, Köksal'ın İmamoğlu İnşaat'tan gayrimenkul satın almasının suçlama konusu yapılmasına tepki gösterdi.

"3000'in üzerinde gayrimenkul üretmiş bir insanım. Gizli tapu listesi olmayan bir insanım" diyen İmamoğlu, "Hüseyin Köksal 3000'de 1 tapu aldı diye bu dosyada madde düzenlendi" ifadelerini kullandı."

"AİLE FERTLERİNE 25-30 GAYRİMENKUL SATMIŞIMDIR"

Köksal ailesiyle uzun yıllardır ticari ve ailevi ilişkileri olduğunu belirten İmamoğlu, "Aile fertlerine herhalde son 25 yılda 25-30 tane gayrimenkul satmışımdır. Bu arkadaşımız bir alışveriş yaptı diye bununla ilgili madde düzenleniyor" dedi.

"BÖYLE BİR ZULÜM YAŞATILMAZ"

İmamoğlu, kendi şirketinden gayrimenkul alan bazı çalışanlarının da soruşturma süreçlerine dahil edildiğini belirterek, "40'a yakın çalışanıma 30-35 yıllık ticaret hayatımda gayrimenkul verdim, daire verdim. İki personelim ev aldı diye gayrimenkullerine tedbir konuldu, iki defa ifadeleri alındı. Böyle bir zulüm, böyle bir ızdırap yaşatılmaz" ifadelerini kullandı.

Ardından Köksal'ın avukatı Baver Kaya savunmasını yaptı. Duruşma, yarın devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Yargılanma Aile Bağlarından - Son Dakika

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