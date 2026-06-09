İbb Davası... İmamoğlu'ndan Türker'e Yapılan Muameleye Tepki: "Tam Bir Hukuk Cinayeti"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda söz alan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında ve savcılıkta yapılan muameleyi anlattığı savunmasına ilişkin "Yapılan bu vahşi deneyimler, tam bir hukuk cinayeti, tam bir adaletin infazı; başka bir şey denmez buna" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 47'nci gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda yapılıyor. Savunmasını tamamlayan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, yaşadıklarını anlatırken sık sık zorlandı, ağladı ve duygusal anlar yaşadı.

Salondaki seyircilerin ve sanıkların da bir kısmının ağlayarak dinlediği konuşmasının ardından söz alan İmamoğlu, Türker'e "Kötü bir kahvehane dedikodusu şeklinde tasarlanmış bir iddianame üzerinden bizim önümüze konan biçimiyle bir dünyamız oldu mu sizinle? Yani böyle bir süreç, bu tarzda konuşmalar ya da bu tarzda iddianamede yazılan şekliyle dayatmalar veya önünüze kabul edemeyeceğiniz teklif getirmeler gibi şeyler oldu mu aramızda" sorusunu yöneltti.

İMAMOĞLU'NUN UYARDIĞINI SÖYLEDİ

Türker, "Olmadı. Bilakis rutin olarak tabii her sene iştirakler seneyi kapattıktan sonra sizinle sunum yapıp o senemiz nasıl geçti diye üzerinden bir özetle geçerdik. İlk toplantımızda, göreve başlayalı daha 7-8 ay olmuştu; bana tam Medya AŞ'den ayrılmadan 'Aman Pınar Hanım, mümkün olduğunca havuza çok fazla firma alıyorsunuz değil mi? Hem bakış açısı, yaratıcılık açısından hem de aman laf söz olmasın, mümkün olduğunca çok firma her taraftan havuzunuzda bulunsun. Buna dikkat edin' dediniz" karşılığını verdi.

"SORUŞTURMAYA TABİ KILINACAK MI"

Türker'in gözaltında ve savcılık aşamasında yaşadığı muameleye tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben tabii ister istemez salonun havası bu şekilde sıklıkla değişince bir hususu bir vatandaş gibi, bir yönetici gibi hem 16 milyon insan adına hem de bu memleketin 86 milyon insanı adına merakımdan ama bir yanıyla da hatırlatmak istiyorum. Açıkçası ben Pınar Hanım'ın anlattığı, evinden emniyete, emniyetten birinci gittiği cezaevine, sonra ikinci gittiği cezaevine kadar yaşadığı psikolojik, fiziksel işkence ve tacizlerin etkisinin altından henüz çıkabilmiş değilim. Birileri sırıtarak izliyor olabilir, çok da önemli değil nasıl sırıttığının ama çok can yakıcı bir durum. Bu hususta yüce mahkemeniz huzurunda yapılan bu tür anlatılar ya da yaşanmışlıklar -ki ne yazık ki sayısı çok oldu- sadece burada anlatılıp uzay boşluğuna mı gidiyor yoksa? Hukuken sormuş gibi de kabul edebilirsiniz, elbette cevap vermek zorunda değilsinizdir muhtemelen ama bu sizin huzurunuzda yapılan bu tür işlemler bir soruşturmaya tabi kılınacak mı? Ama adı savcı ama adı emniyet ama adı cezaevi yöneticisi ya da kişileri hakkında... Çünkü daha yeni bir gazeteci hakkında yapılan bir işlemden sonra medyada takip ettiğim kadarıyla hızlıca bu konularda suç duyuruları da ilan edildi."

"HALA ETKİSİ ALTINDAYIM"

Bu manada yapılan bu vahşi deneyimler, tam bir hukuk cinayeti, tam bir adaletin infazı; başka bir şey denmez buna. Bir devletin nizamının yerle bir edilmesi... Bu hususta bunu bir talep olarak kabul etmenizi istiyorum kendi adıma ve buradaki eminim ki birçok insan adına. Bu hususta bugün bir açıklama yapmanızı ben dilerim ve isterim. Bu konudaki yetkinizi bilmeyerek söylüyorum. Ben hala etkisi altındayım. Bunu yaparsanız toplum rahatlar. Yani çünkü şu an bunu artık Türkiye okuyor. Muhtemelen burada konuşulanlar oraya yansımıştır. Ben de yansıtacağım. Çok acı bir durum bu çünkü. Bu konuda gerekeni yapmanızı talep ediyorum, diliyorum. O dönemde iddia makamının başında olan insan şimdi de HSK'nın başında ama ne olursa olsun ya da diğerleri hangi kurumlarsa en üst seviyede bir dille bir suç duyurusu ya da analiz edilmesi ya da ihbarı şeklindeki katkınızın bu mahkemenin yüce adaletini daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğine dair hepimizde bir umut ışığı belirmesi noktasında çok önemli. Ben eminim ki yani ben dahil hiçbir arkadaşım bugün yaşananları dinledikten sonra bunun etkisinden kurtulamayacak."