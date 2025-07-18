İncili Gastronomi Rehberi 2025'e Hazırlanıyor - Son Dakika
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İncili Gastronomi Rehberi 2025'e Hazırlanıyor

İncili Gastronomi Rehberi 2025\'e Hazırlanıyor
18.07.2025 09:39
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İncili Gastronomi Rehberi'nin 2025 edisyonu için ilk hazırlıklar Rixos Tersane İstanbul'da başladı.

TÜRKİYE'nin gastronomi sahnesinde önemli bir referans noktası haline gelen 'İncili Gastronomi Rehberi', yedinci edisyonu için hazırlık sürecine Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen özel bir buluşmayla adım attı. 2025 yılı özelinde gerçekleştirilen yenilikler ve değerlendirme sürecine dair detaylar, onur kurulu üyeleriyle paylaşıldı.

Türkiye'de değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan ve 2024 yılında 677 incili restoran ve 537 lezzet noktası barındıran 'İncili Gastronomi Rehberi'nin yedincisi için ilk hazırlıklar Hürriyet, Karaca, Jumbo iş birliği ve Rixos Tersane İstanbul, Şölen, Unilever Food Solutions destekleriyle başladı.

Hürriyet Kelebek gastronomi yazarı Müge Akgün'ün Proje Koordinatörlüğü'nü üstlendiği İncili Gastronomi Rehberi'nin onur kurulu, bu yıl da sektöre ışık tutmak için ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Geceye, rehberin oluşumuna yön veren onur kurulu üyeleri ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Katılımcılar arasında; Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca, Jumbo Genel Müdürü Alper Çelik, Şölen Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Wittmann, Karaca Kurumsal İletişim Direktörü Seray Anıl, Flying Tiger Copenhagen Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, Rixos Tersane Istanbul Managing Director Çetin Pehlivan, Unilever Food Solutions Head of Sales Ömer Erkman, Ali Başman, Alper Çelik, Aydan Üstkanat, Ayfer Yavi, Cemre Torun, Cevza Başman, Deniz Alphan, Eren Aka, Evelin Karaca, Faruk Şuyun, Fatih Karaca, Gamze İneceli, Hande Arslanalp, İpek Çolakoğlu, İpek İzci, Mehmet Gürs, Mehmet Yaşin, Nina Öger, Nurdan Tanör, Nuri Çolakoğlu, Özge Samancı, Reha Tanör, Reha Tartıcı, Sedat Ergin, Selda Tokat, Serpil Başaran, Tayyar Zaimoğlu, Vedat Başaran, Yalçın İnam, Yelda İpekli ve Zeynep Kakınç da yer aldı.

Geceyi açan konuşmasında Müge Akgün, 2025 rehberinin içeriksel dönüşümlerini, kriterlerde yapılan revizyonları ve güncel gastronomi eğilimlerini aktardı. Akgün, "Bu yıl rehberimiz Güney Ege sahillerine iniyor, Marmaris, Göcek ve Fethiye'nin önde gelen restoranlarını da değerlendirmeye alıyoruz. Çağın gereklerine uygun, sektöre katkısının olacağını düşündüğümüz özel sürpriz ödüllerimiz de olacak" dedi.

Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ise "Bir projenin sürdürülebilir olduğunda gerçek değerine ulaştığına inanıyoruz. Karaca olarak ülkemize katkı sunan işleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yedi yıl önce 'İncili Gastronomi Rehberi' yolculuğuna bu işin uzun soluklu olacağına inanarak başladık; bugün rehberimizin sektöre sağladığı katkılara birlikte tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu da konuşmasında Türkiye'nin en prestijli gastronomi ödüllerinin verildiği rehberin giderek daha fazla kente ve mutfağa temas ettiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İncili Gastronomi Rehberi 2025'e Hazırlanıyor - Son Dakika

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