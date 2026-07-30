İnebolu\'ya İkinci İstiklal Madalyası

(TBMM) - İnebolu'ya ikinci İstiklal Madalyası, TBMM'de düzenlenen törenle verildi. İnebolu'ya ilk İstiklal Madalyası'nın 11 Şubat 1924'te verildiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan çalışmalar sonucunda ikinci madalyanın 17 Kasım 1924 tarihinde Meclis kararı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla verildiğinin biraz geç de olsa tespit edildiğini söyledi.

İnebolu'ya ikinci İstiklal Madalyası, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla TBMM'de düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Milli Mücadele yıllarında Karadeniz'den İnebolu'ya ulaşan silah ve mühimmatın, kayıkçıların omuzunda karaya çıkarıldığını kaydederek, "Bu madalya yalnızca kayık çeken ellerin değil, kan süren anaların, sırtında mermi taşıyan kağnıcıların, İstiklal uğruna her türlü yokluğa göğüs geren milletimizin madalyasıdır. Bugün burada teslim alınan bu emanet, gelecek nesillere bırakacağımız güçlü bir hafızanın, milli birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür" ifadesini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: "MİLLİ MÜCADELE'NİN EN ÖNEMLİ LOJİSTİK ÜSSÜ İNEBOLU"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İnebolu'nun milli ve manevi değerine dikkati çekerek, bir Kastamonulu olarak duyduğu gururu dile getirdi.

İnebolu'yu Milli Mücadele'nin en önemli lojistik üssü olarak nitelendiren Yumaklı, buradaki balıkçıların kahramanca gayretlerinin İstiklal Savaşı'nın ve o ruhun sembollerinden biri olduğunu söyledi. Yumaklı, lojistik sevkiyatın İstiklal Yolu üzerinden sağlandığını ifade ederek, "Mavnacılar ve kayıkçılar loncaları, İstanbul'dan gönderilen asker, mühimmatı ve lojistik sevkiyatı İnebolu üzerinden, İstiklal Yolu'ndan Ankara'ya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine ulaştırmışlardır" diye konuştu.

İnebolu'ya verilen madalyaların geçmişine değinen Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 11 Şubat 1924 tarihinde Mavnacılar Loncası'na tevcih edilen Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası'nı İnebolu'nun yıllardır şerefle taşıdığını ve yad ettiğini hatırlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yeni bir bilginin ortaya çıkarıldığını aktaran Yumaklı, "Kayıkçılar Loncası'nın da 17 Kasım 1924 tarihinde Meclis kararıyla İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla uygun görüldüğünü ise yapılan çalışmalar neticesinde, biraz geç de olsa tespit etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: "İNEBOLU EN GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR GÜZERGAHLARDAN BİRİ OLMUŞTUR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İnebolu'nun ikinci madalyasını almasının önemine, Milli Mücadele'deki lojistik role, savunma sanayisine ve terörsüz Türkiye hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir asır önce Anadolu'nun işgal altında olduğu süreçte İnebolu'nun üstlendiği role değinen Güler, Ankara'nın dış dünya ve İstanbul ile bağlantısını sağlayan en güvenilir güzergahlardan birinin İnebolu olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen İstiklal Harbi'nin ihtiyaç duyduğu malzeme, silah, cephane ve sağlık gereçlerinin İnebolu-Kastamonu kara yolu üzerinden Ankara'ya ve cephelere ulaştırıldığını kaydetti. Ayrıca İnebolu'nun, Anadolu'ya geçmeye çalışan asker, devlet adamı ve aydınların tercih ettiği bir güzergah olduğunu aktardı.

"DÜŞMAN BOMBARDIMANI VATAN UĞRUNA BİR ŞEYLER YAPMA İRADESİNİ KIRAMAMIŞTIR"

İnebolu kayıkçılarının o dönem mavnacılar ve piyade kayıkçıları olarak iki gruptan oluştuğunu ve üstün gayret gösterdiklerini belirten Bakan Güler, düşman birimlerini Karadeniz'deki engellemelerine dikkati çekti. Güler, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de düşman birimlerinin dolaştığı ve ikmal faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığı bir ortamda İnebolu kayıkçılarının üstlendiği bu vazifenin ne kadar büyük bir cesaret ve fedakarlık gerektirdiği de açıktır. Düşman gemilerinin 9 Haziran 1921'de İnebolu'yu bombardımanı dahi şehrimizin vatan uğruna bir şeyler yapmak iradesini kıramamıştır. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan bu kutlu yolun görünmeyen kahramanları arasında fedakar Anadolu kadınlarını da özellikle zikretmek gerekiyor. Bu yönüyle de ordu-millet anlayışının, dayanışma ruhunun, vatan sevgisinin ve topyekun mücadelenin en güçlü sembollerinden birisi olmuştur. Gazi Meclisimizin, İnebolu'nun bu büyük fedakarlıklarını 11 Şubat 1924'te İnebolu Mavnacılar Loncası'na verdiği beyaz şeritli İstiklal Madalyası ve beratı ile taltif etmesi de bu destansı hizmetin milli hafızamızdaki müstesna yerinin ifadesi olmuştur. Bugün de Gazi Meclisimizin 17 Kasım 1924 tarihli kararıyla İnebolu Piyade Kayıkçılar Loncası'na verdiği bir diğer İstiklal Madalyası'nın, yani tarihi bir hakkın bu güzide ilçemize teslim edilmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Türkiye'nin geçen 100 yılı aşkın sürede gelişim gösterdiğini, genç nüfusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayisi, caydırıcı ordusu ve müzakere masalarındaki ağırlığıyla dünyada gıptayla bakılan bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Güler, çalışmaların Cumhurbaşkanı'nın vizyoner liderliğinde devam ettiğini bildirdi.

Ülkedeki barış ve huzur iklimini kalıcı kılmak istediklerini vurgulayan Güler, "Bu çerçevede ülkemizdeki barış ve huzur iklimini kalıcı hale getirmek, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Terörsüz Türkiye hedefimize de kararlılıkla ilerliyoruz. Bu tarihi süreç, Milli Mücadele'de ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun daha da tahkim edilmesi, milletimizin enerjisinin ve kaynaklarının kalkınmaya, üretime, refaha ve çocuklarımızın geleceğine yöneltilmesi anlamına da gelmektedir" ifadelerini kullandı.