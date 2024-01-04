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İnegöl'de alkollü sürücü polislere hakaret etti - Son Dakika
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İnegöl'de alkollü sürücü polislere hakaret etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında alkollü bir sürücü, polislere hakaret etti. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Olay anı kameraya yansıdı. Sürücünün yapılan alkol testinde 2.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.

04.01.2024 - 18:11,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan otomobilin alkollü sürücüsü Soner D. (28), alkolmetreye üflemeyi reddedip, polislere hakaret etti. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri cadde üzerinde yaptıkları uygulama sırasında, 16 BAH 161 plakalı otomobili durdurdu. Alkollü sürücü Soner D., polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti. Polis ekiplerine saldıran sürücü gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Soner D., kendisini gözaltına alan polisi, 'Yarın ben seni denk getirmeyecek miyim' Oğlum adam mısın, adam mısın lan? diyerek tehdit ve hakaret etti. 'Nerede denk getireceksin, denk getir. Sen kime küfür ediyorsun" diyen polis memuruna, 'Çek lan elini' diyerek hakaretlerini sürdüren sürücü, yakınlarına da 'Babamı ara, ağabeyimi ara. Bütün karakolları. Emirhan, babamı ara, ağabeyimi ara' diyerek bağırdı.

2.01 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücünün yapılan alkol testinde, 2.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü halde araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanan ve ehliyetine 6 ay el konulan Soner D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'görevi başındaki memura hakaret ve mukavemet' suçlarından tutuklandı. (DHA)

İnegöl\'de alkollü sürücü polislere hakaret etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de alkollü sürücü polislere hakaret etti - Son Dakika
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