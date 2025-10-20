İnegöl'de Çocuk Hırsızlık Yaptı - Son Dakika
İnegöl'de Çocuk Hırsızlık Yaptı

İnegöl\'de Çocuk Hırsızlık Yaptı
20.10.2025 19:39
İnegöl'de çiğ köfte dükkanındaki çocuk kasadan 3 bin lira çaldı, güvenlik kamerası kaydetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiğ köfte dükkanına giren 2 yetişkinin yanında bulunan çocuğun kasadan 3 bin lira çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. '1'i çocuk 3 kişi çiğ köfte almak bahanesiyle iş yerine geldi. İşletme sahibi dükkan dışına çıktığı sırada çocuk kasada bulunan 3 bin lirayı çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

