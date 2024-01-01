İnegöl\'de motosiklet kazası: Ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Muhammed Ö. (15) sürüklenip karşı yönden gelen otomobilin altında girdi. Muhammed Ö. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan süratle yola çıkan Muhammed Ö. yönetimindeki 16 AYA 600 plakalı motosiklet devrildi. Yolda sürüklenen Muhammed Ö., karşı yönden gelen Aydın M. (39) yönetimindeki 16 BAR 920 plakalı otomobilin altına girdi. Muhammed Ö.?nin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muhammed Ö., ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)