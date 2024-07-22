İngiltere Başbakanı Gazze'deki durumu değerlendirdi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de sivillerin ölüm, hastalık ve yerinden edilmeyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Acil bir ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve çok büyük ölçüde insani yardım girişine ihtiyacımız var. Hükümetimizin politikası budur. Acil ateşkes, bunları başarmanın tek yoludur." dedi.

İngiltere Parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Starmer, göreve geldiği 5 Temmuz'dan bu yana yaptığı uluslararası görüşmeler ve katıldığı NATO Zirvesi ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya tehdidinin nesiller boyunca devam ettiğini, buna karşılığın da nesiller boyu verileceğini aktaran Starmer, savunma bütçesinin gayrisafi milli hasılanın yüzde 2,5'ini oluşturması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Starmer, Ukrayna'ya askeri yardım miktarının ihtiyaç olduğu müddetçe yıllık 3 milyar sterlin olacağının altını çizerken NATO üyesi bir Ukrayna görmek istediğini de dile getirdi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de zirveler ve görüşmeler kapsamında ele alındığını anlatan Starmer, İran, Yemen'deki Husiler ve İsrail- Lübnan sınırında yaşanan gerginliklerin masaya yatırıldığını ifade etti.

Starmer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail ve Filistinli liderlerle görüştüm. İsrail'in kendi güvenliğini sağlama hakkını savunduğumu, esirlerin geri dönmesi gerektiğini açıkça söyledim. Ayrıca Gazze'deki durumun dayanılmaz bir hale geldiğini ve dünyanın çocuklar ve kadınların da içinde olduğu, ölümle, hastalıkla, yerinden edilmekle karşı karşıya olan masum sivillerden yüzünü çevirmemesi gerektiğini açıkça ifade ettim. Acil bir ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve çok büyük ölçüde insani yardım girişine ihtiyacımız var. Hükümetimizin politikası budur. Acil ateşkes, bunları başarmanın tek yoludur."

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşüne ilişkin incelemenin sürdüğünü de kaydeden Starmer, "Her zaman söylediğimiz gibi yasa dışı yerleşimlere karşıyız. Tüm tarafları istikrar, barış ve normalleşme ile Filistin halkının hakkı olan bağımsız Filistin devleti ile güven içinde İsrail'i oluşturan iki devletli çözüme bağlılığını sürdürmeye çağırıyoruz." diye konuştu.